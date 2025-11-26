Не упустите идеальное время: вот когда сажать озимый лук для раннего урожая
- Озимый лук лучше всего сажать из севка за две-три недели до первых заморозков, на солнечном участке.
- После посадки грядки следует покрыть слоем мульчи, постепенно увеличивая его толщину до 10 сантиметров.
Озимый лук – это невероятный способ собрать ранний урожай и получить зеленые ростки для салата еще в самом начале весны.
Для того, чтобы рано весной уже наслаждаться урожаем лука, стоит разобраться, когда именно его высаживать осенью. Ведь несколько ошибок – и корнеплод просто не взойдет в следующем году, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.
Когда сажать озимый лук?
Здесь точного ответа не существует, и идеальное время для посадки зависит от климата и температуры. Можно сажать лук из семян или из севка – и последний вариант для озимого лука значительно лучше, ведь даст надежные результаты.
Но какой бы метод вы не выбрали, с посадкой лука под зиму лучше не затягивать – молодые растения еще должны прижиться до того, как земля замерзнет. Впрочем, если поспешить и посадить лук слишком рано, он может чрезмерно разрастись и выбросить стрелки, что погибнут во время заморозков.
Севок нужно сеять за две – три недели до первых заморозков, и лучше всего подобрать для этого солнечный участок. Проводить посадку можно с октября по декабрь – в любое время, когда еще есть возможность обрабатывать землю, пишет Gardening Know How.
После посадки лука грядки советуют покрыть слоем мульчи толщиной примерно в полтора сантиметра. Но главное – не закопать зеленые кончики. Постепенно добавляйте все больше мульчи, пока не образуется слой толщиной в 10 сантиметров.
Какие есть преимущества в выращивании озимого лука?
Озимый лук имеет достаточно длинный вегетационный период, но все же есть одно неоспоримое преимущество – он практически не нуждается в уходе. Рост сорняков в холодный период замедляется, и даже весной прополка практически не понадобится.
Осень – это влажный период, когда обычно выпадает достаточно много осадков, поэтому садоводам не нужно беспокоиться даже о поливе. А со снижением температуры исчезают и вредители, которые могут навредить луку.
И, конечно же, основное преимущество заключается в возможности собрать ранний урожай, ведь лук уже укоренен, когда выходит из состояния покоя весной.
Что еще нужно знать огородникам?
Уже совсем скоро начнутся первые заморозки, а это значит, что самое время позаботиться о розах. В ноябре нужно сделать с ними несколько простых вещей, чтобы они легко перенесли зиму и зацвели в следующем году.
Кроме того, осень – это идеальное время для обрезки яблонь. Именно обрезка поможет улучшить качество плодов и продлить жизнь дерева.
