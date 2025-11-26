Для того, аби рано навесні вже насолоджуватися урожаєм цибулі, варто розібратися, коли саме її висаджувати восени. Адже кілька помилок – і коренеплід просто не зійде наступного року, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Коли садити озиму цибулю?

Тут точної відповіді не існує, і ідеальний час для посадки залежить від клімату та температури. Можна садити цибулю з насіння чи з сіянки – і останній варіант для озимої цибулі значно кращий, адже дасть надійніші результати.

Та який би метод ви не обрали, з посадкою цибулі під зиму краще не затягувати – молоді рослини ще мають прижитися до того, як земля замерзне. Втім, якщо поспішити і посадити цибулю надто рано, вона може надмірно розростися та викинути стрілки, що загинуть під час заморозків.

Сіянку потрібно сіяти за два – три тижні до перших заморозків, і найкраще підібрати для цього сонячну ділянку. Проводити посадку можна з жовтня по грудень – будь-коли, коли ще є можливість обробляти землю, пише Gardening Know How.

Після посадки цибулі грядки радять покрити шаром мульчі товщиною приблизно у півтора сантиметра. Та головне – не закопати зелені кінчики. Поступово додавайте все більше мульчі, поки не утвориться шар товщиною у 10 сантиметрів.

Які є переваги у вирощуванні озимої цибулі?

Озима цибуля має досить довгий вегетаційний період, але все ж є одна незаперечна перевага – вона практично не потребує догляду. Ріст бур'янів в холодний період сповільнюється, і навіть навесні прополювання практично не знадобиться.

Осінь – це вологий період, коли зазвичай випадає досить багато опадів, тож садівникам не потрібно перейматися навіть про полив. А зі зниженням температури зникають і шкідники, які можуть нашкодити цибулі.

Та, звісно ж, основна перевага полягає у можливості зібрати ранній урожай, адже цибуля вже вкорінена, коли виходить зі стану спокою навесні.

Що ще потрібно знати городникам?