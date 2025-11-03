Озимый чеснок – прекрасная возможность проявить свои таланты садовода и собрать немалый урожай пряностей. Когда правильно высаживать чеснок на зиму – рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Наша дача!".

Когда сажают озимый чеснок на зиму?

Ученые говорят, что для южных и центральных регионов Украины сажать чеснок на зиму нужно уже прямо сейчас, а восток и запад уже даже немного задерживаются запаздывают. Однако не все так страшно – температура и климатические условия подсказывают, что ничего страшного еще не произошло.

Как показывает опыт садоводов, чеснок, который высадили с 20 октября, дает отличный урожай, поэтому вы будете довольны результатами.

На что стоит обратить внимание?

Постарайтесь высадить чеснок уже сейчас, ведь крайне важно, чтобы после этого до наступления устойчивых морозов прошло от 20 дней. Зубчик должен успеть выпустить 12 – 18 корешков и нарастить корневую систему.

Также чесноку нужно насобирать необходимое количество сахаров, которые помогут ему пережить зиму.

Полезные подсказки