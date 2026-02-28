Щоб отримати міцні рослини, важливо врахувати кілька речей одночасно – строки посіву, освітлення, тепло, вологість ґрунту та умови, повідомляє Wprost. Саме ці фактори впливають на те, чи буде розсада – сильною і готовою до майбутнього врожаю.

Коли сіяти томати на розсаду, щоб отримати міцні сходи і щедрий урожай?

Якщо плануєте теплицю – строки одні. Якщо відкритий ґрунт – інші. Від дати висадки відрахуйте назад приблизно 55 – 65 днів (з урахуванням 5 – 7 днів на проростання) – це і буде ваш орієнтир. Ще один фактор – світло.

Ранній можливий лише тоді, коли є фітолампа або дуже світле місце. Інакше міцнішою буде розсада, посіяна пізніше, але в нормальних умовах. Для проростання томатів зазвичай потрібен теплий ґрунт, орієнтовно близько 21 – 24 градусів.

Після появи сходів температуру часто трохи знижують, а світла, навпаки, дають більше – так сіянці ростуть компактніше, а не тягнуться ниткою. Сійте у легкий, пухкий субстрат без важкої городньої землі.

Заглиблення – помірне, ґрунт – вологий, але не мокрий.Коли розсада вже підросла, її не можна просто винести надвір. Саме поступове привчання до сонця, вітру й нижчих температур зменшує стрес після висадки. Для теплолюбних томатів це особливо важливо.

Чим можна удобрювати томати?

На етапі розсади головне – не перегодувати. Якщо посіяли в якісний субстрат, перші тижні томатам часто вистачає того, що вже є в ґрунті, пише Zielony ogrodek.

Коли з’явилися справжні листки й розсада вже росте активно, можна дати м’яке комплексне добриво для розсади – у слабшій концентрації, ніж для дорослих рослин. Зазвичай варто обрати збалансовані склади з азотом, фосфором і калієм, а підживлення зробити по вологому ґрунту.

Які поради стануть у пригоді?