Сучасні автомобілі оснащені дисковими гальмами на всіх колесах, пише Wagner. У такій системі є три основні складові: гальмівний диск (ротор), супорт із гідравлічним поршнем та самі колодки.
Яку функцію виконують гальмівні колодки?
Коли ви натискаєте на педаль гальма, колодки притискаються до диска, створюючи тертя, яке й зупиняє автомобіль.
З часом цей процес призводить до зношування деталей. І колодки, і диски поступово втрачають свої властивості, тому їх потрібно вчасно змінювати, щоб не погіршувалась ефективність гальмування.
При виборі гальмівних колодок важливо враховувати кілька моментів: як вони справляються з нагріванням, наскільки швидко зношуються, чи створюють шум та скільки пилу залишають.
Гальмівні колодки є дуже важливими в автомобілі
Які є гальмівні колодки?
Є три основних типи колодок: органічні, керамічні та напівметалеві, пише Valvoline. У кожного з них є свої особливості.
Органічні
Їх виготовляють з різних неметалевих матеріалів – волокон, гуми, скла чи вуглецю. Такі колодки вважаються екологічними й легко утилізуються.
Головна їхня перевага – це м’якість. Завдяки цьому вони тихіше працюють за інші типи, проте швидше зношуються й можуть залишати більше пилу.
Органічні колодки найкраще підходять для легких автомобілів та спокійного стилю водіння, де не потрібні різкі чи часті гальмування.
Керамічні
Такі колодки добре справляються з нагріванням, забезпечують стабільне гальмування та служать довше.
Серед плюсів – мінімальний рівень шуму та невелика кількість пилу. Завдяки своїй структурі вони менш агресивні до гальмівних дисків.
Втім, за такі переваги доведеться більше заплатити, оскільки керамічні колодки – не дешеві. Однак їхня довговічність та комфорт у використанні це виправдають.
Напівметалеві
У складі цих колодок містяться металеві компоненти – сталь чи мідь. Завдяки цьому вони добре відводять тепло і забезпечують ефективне гальмування.
Проте вони можуть бути гучнішими за інші типи й залишати більше пилу. Крім того, через свою твердість такі колодки швидше зношують гальмівні диски.
Обираючи гальмівні колодки, варто орієнтуватися не лише на ціну, але й на свій стиль водіння та умови експлуатації авто. Правильно підібрані колодки подарують комфорт, впевненість та безпеку на дорозі.