Чтобы получить крепкие растения, важно учесть несколько вещей одновременно – сроки посева, освещение, тепло, влажность почвы и условия, сообщает Wprost. Именно эти факторы влияют на то, будет ли рассада – сильной и готовой к будущему урожаю.

Когда сеять томаты на рассаду, чтобы получить крепкие всходы и щедрый урожай?

Если планируете теплицу – сроки одни. Если открытый грунт – другие. От даты высадки отсчитайте назад примерно 55 – 65 дней (с учетом 5 – 7 дней на прорастание) – это и будет ваш ориентир. Еще один фактор – свет.

Об урожае помидоров, стоит заботиться заранее / Фото unsplash

Ранний возможен только тогда, когда есть фитолампа или очень светлое место. Иначе крепче будет рассада, посеяна позже, но в нормальных условиях. Для прорастания томатов обычно нужна теплая почва, ориентировочно около 21 – 24 градусов.

После появления всходов температуру часто немного снижают, а света, наоборот, дают больше – так сеянцы растут компактнее, а не тянутся ниткой. Сейте в легкий, рыхлый субстрат без тяжелой огородной земли.

Углубление – умеренное, почву – влажный, но не мокрый.Когда рассада уже подросла, ее нельзя просто вынести на улицу. Именно постепенное приучение к солнцу, ветру и низким температурам уменьшает стресс после высадки. Для теплолюбивых томатов это особенно важно.

Чем можно удобрять томаты?

На этапе рассады главное – не перекормить. Если посеяли в качественный субстрат, первые недели томатам часто хватает того, что уже есть в почве, пишет Zielony ogrodek.

Когда появились настоящие листья и рассада уже растет активно, можно дать мягкое комплексное удобрение для рассады – в слабой концентрации, чем для взрослых растений. Обычно стоит выбрать сбалансированные составы с азотом, фосфором и калием, а подкормку сделать по влажной почве.

Какие советы пригодятся?