Коли зимовий період минув зі снігопадам та ожеледицями, слід правильно подбати про машину, повідомляє Swiat. Важливо не тільки чим мити, а й у якій послідовності, які зони перевірити окремо та яких помилок уникати.

Як безпечно відмити авто після зими?

Починайте не з губки, а з ретельного попереднього змивання водою. Спочатку треба збити пісок і кристали солі, інакше під час ручного миття ви буквально розітрете абразив по кузову. Найкраще працює мийка під тиском.

Якщо миєте самі – рухайтеся зверху вниз, але нижню частину кузова, пороги й арки промивайте довше, ніж зазвичай. Для основного миття потрібен автошампунь із нейтральним pH. Він змиває дорожній наліт без агресивного впливу на лак, віск або захисні покриття.

Зручно використовувати два відра – одне з шампунем, друге для полоскання рукавиці чи губки. Так менше бруду повертається на кузов.

Після зими авто потребує догляду / Фото Unsplash

Є місця, які після зими не можна пропускати, навіть якщо зовні машина вже чиста. Це колісні арки, пороги, нижня кромка дверей, стики дверей і багажника, зона під ущільнювачами, решітка радіатора, ніші навколо номерних знаків.

Окремо варто промити днище, якщо є така можливість на мийці. Це один із найважливіших етапів після зимового сезону. Диски й супорти теж потребують уваги. На них осідає не лише бруд, а й суміш реагентів та гальмівного пилу. Для цих зон краще мати окрему щітку або рукавицю, щоб не переносити жорсткий бруд на кузов.

Після миття перевірте, чи немає сколів, здуття фарби, рудих точок на кромках і порогах – саме після очищення такі проблеми видно найкраще. Фінальний етап – сушіння. Краплі з домішками солі та мінералів залишають плями, а в швах довше тримається волога. Використайте мікрофібру, пройдіться по стиках, дверних прорізах і кришці багажника. Якщо є змога, нанесіть швидкий захисний склад або віск – це додатковий бар’єр перед весняним брудом і дощами.

Чим не варто мити авто?

Не використовуйте побутові засоби для посуду, порошки, лужні кухонні очищувачі та універсальну хімію, пише Іnteria. Такі засоби можуть пошкодити захисний шар, пересушити гумові елементи й зробити лак більш вразливим. Також не варто мити авто жорсткими щітками, старими ганчірками або губками з піском усередині.

Після зими це особливо ризиковано, бо на кузові багато абразиву. Ще одна помилка – лити дуже гарячу воду на холодний кузов, особливо в прохолодну погоду. Різкий перепад температур може зашкодити покриттю й створити зайве навантаження для скла. Безпечніше мити авто прохолодною або помірно теплою водою.

Які поради варто зберегти?