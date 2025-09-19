Дачники радять цю листову зелень вирощувати навесні, коли температура помірна, пише 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

Як виростити руколу на городі?

Вирощувати руколу потрібно на ділянці з повним чи частковим сонцем. Це можуть бути контейнери чи грядка. Можете посадити рослину на місці, де росла капуста чи броколі. Таким чином рукола отримає поживні речовини та буде вбережена від шкідників та хвороб.

Літо не є найкращою порою для посадки руколи, тому осінь чи весна є найкращими порами. Насіння потрібно садити на відстані 2,5 сантиметри одне від одного. Рукола виросте швидко, але треба дотримуватися кількох основних правил.

Світло

Найкраще рослина росте на сонячній ділянці й потребує приблизно 6 годин світла кожного дня.



Рукола виростає за 30 днів / Фото Pexels

Ґрунт та вода

Рукола віддає перевагу дренованому ґрунту. Рослину потрібно постійно поливати, щоб вона добре росла. Якщо ґрунт трішки пересохне – його потрібно підлити. Листова зелень здатна витримувати навіть морози, втім мінусова температура додає листю солодкості.

Вирощування руколи в контейнері

Руколу легко виростити в контейнері. Потрібно наповнити контейнер органічним ґрунтом, зволожити його, а тоді посипати насінням. Контейнер поставте в тінисте місце на вулицю на кілька днів, та дочекайтеся, коли воно проросте. Після цього перемістіть контейнер на сонячне місце, підтримуючи ґрунт вологим.

Як виростити руколу на підвіконні?

Зелень на підвіконні здатна швидко вирости й дати чимало зеленої маси, йдеться в інстаграм-дописі "Сімейний сад". Насіння потрібно посіяти рядками, а тоді накрити поліетиленовою плівкою й поставити в темне місце. Вже через тиждень, після перших сходів, плівку можна зняти й перенести рослину на освітлене підвіконня.

Прямих сонячних променів рукола не любить, тому достатньо буде забезпечити рослину лише світлим місцем. Фахівці радять постійно слідкувати за поливом, щоб ґрунт не пересихав. Росте рукола при температурі від +10°C до +25°C. Коли рослина досягне 6 – 10 сантиметрів, її можна зривати та вживати в їжу, а увесь основний урожай збирають через 25 днів.

