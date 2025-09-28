Однак важливо знати, які саме рослини отримають користь від цього природного добрива. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на The Sun.

Яким рослинам підходить кавова гуща?

Кавова гуща особливо корисна для рослин, які люблять кислий ґрунт. До таких належать:

Гортензії – додаючи кавову гущу до ґрунту, можна змінити колір квітів з рожевого на синій, оскільки підвищується кислотність ґрунту.

Троянди – гуща сприяє енергійному росту листя та допомагає боротися з деякими хворобами, такими як фузаріозне в'янення.

Азалії – ці рослини цінують кислий ґрунт, тому кавова гуща стане для них корисним добривом.

Рододендрони – подібно до азалій, вони процвітають у кислому середовищі.

Камелії – додаючи кавову гущу до ґрунту, можна покращити їхній ріст і цвітіння.

Натомість квіти, які "не люблять" кислий ґрунт, будуть страждати від кавової гущі.



Кавова гуща як добриво / Фото Unsplash

Як правильно використовувати кавову гущу?

Як пояснює Ideal Home, щоб кавова гуща працювала, потрібно її правильно використовувати. Зокрема:

Сушіть гущу перед використанням, щоб уникнути розвитку плісняви. Змішуйте з компостом – додавайте кавову гущу до компостної купи, що дозволить рівномірно розподілити її по ґрунту. Не використовуйте надмірно – обмежте кількість кавової гущі до 15 – 20% від загальної маси компосту, щоб уникнути перенасичення ґрунту азотом. Уникайте використання на рослинах, які не люблять кислий ґрунт, таких як лаванда, розмарин або кактуси.

Кавова гуща – це доступний і екологічний спосіб покращити якість ґрунту та сприяти здоровому росту рослин. Однак важливо знати, які рослини отримають від неї користь, а які можуть постраждати. Правильне використання кавової гущі допоможе вам створити квітучий та здоровий сад чи підвіконня.

Як ще можна використовувати кавову гущу?