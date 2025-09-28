Однак важливо знати, які саме рослини отримають користь від цього природного добрива. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на The Sun.
Яким рослинам підходить кавова гуща?
Кавова гуща особливо корисна для рослин, які люблять кислий ґрунт. До таких належать:
- Гортензії – додаючи кавову гущу до ґрунту, можна змінити колір квітів з рожевого на синій, оскільки підвищується кислотність ґрунту.
- Троянди – гуща сприяє енергійному росту листя та допомагає боротися з деякими хворобами, такими як фузаріозне в'янення.
- Азалії – ці рослини цінують кислий ґрунт, тому кавова гуща стане для них корисним добривом.
- Рододендрони – подібно до азалій, вони процвітають у кислому середовищі.
- Камелії – додаючи кавову гущу до ґрунту, можна покращити їхній ріст і цвітіння.
Натомість квіти, які "не люблять" кислий ґрунт, будуть страждати від кавової гущі.
Кавова гуща як добриво / Фото Unsplash
Як правильно використовувати кавову гущу?
Як пояснює Ideal Home, щоб кавова гуща працювала, потрібно її правильно використовувати. Зокрема:
- Сушіть гущу перед використанням, щоб уникнути розвитку плісняви.
- Змішуйте з компостом – додавайте кавову гущу до компостної купи, що дозволить рівномірно розподілити її по ґрунту.
- Не використовуйте надмірно – обмежте кількість кавової гущі до 15 – 20% від загальної маси компосту, щоб уникнути перенасичення ґрунту азотом.
- Уникайте використання на рослинах, які не люблять кислий ґрунт, таких як лаванда, розмарин або кактуси.
Кавова гуща – це доступний і екологічний спосіб покращити якість ґрунту та сприяти здоровому росту рослин. Однак важливо знати, які рослини отримають від неї користь, а які можуть постраждати. Правильне використання кавової гущі допоможе вам створити квітучий та здоровий сад чи підвіконня.
Як ще можна використовувати кавову гущу?
Кавова гуща також може використовуватися для видалення запахів з холодильника, чищення каструль, як скраб для тіла та засіб для волосся.
Також кавовою гущею можна удобрити кімнатні рослини. Потрібно лише розвести гущу у воді, дати їй постояти ніч, а тоді цією водою поливати рослини.