Навіть у цей час можна підтримати стабільну яйцекладку, пише 24 Канал з посиланням на Strefa Agro. Достатньо правильно підібрати породу та створити для курей умови, у яких вони почуватимуться комфортно.

Яких курей обрати?

Насамперед важливий вибір породи. Потужні "несучі", як-от Леггорн, здатні давати 250 – 300 яєць на рік. Вони мало їдять, швидко відновлюються. Для приватних господарств найкраще купувати універсальні породи: Род-Айленд Ред, Сусекс, Нью-Гемпшир, Плімутрок.

Досягнути великої кількості яєць може буде просто / Фото unsplash

Потрібно враховувати й вік птиці – він безпосередньо впливає на результат. Перша кладка починається орієнтовно у 18 – 21 тиждень. Найвищі показники припадають на перші 40 тижнів життя, після чого продуктивність поступово зменшується. На другому році курка відкладає приблизно 80% від свого попереднього максимуму.

Окрім породи та віку є й інші ключові фактори для того, щоб курка добре неслася. Курка дуже чутлива до світла – воно впливає на гормони. Коли світла мало, птахи витрачають менше енергії, коротше їдять і виробляють менше яєць. Надлишок освітлення може викликати агресивність. Оптимальний режим – 14 – 16 годин світла на добу з інтенсивністю близько 3 – 4 вати на квадратний метр. Узимку курей варто годувати тричі на день.

Зранку найкраще давати повноцінну суху суміш – вона забезпечує всі необхідні поживні речовини.

Що робити з курми взимку?

Погана погода часто не дозволяє птиці гуляти надворі. Важливо дати їм заняття, пише Radio Kielce. Проста ідея – підвісити качан капусти або пучок салату.

Завдяки цьому їжа буде зберігати свою свіжість, а курям доведеться рухатися. Це саме те, що потрібно для прохолодної пори року.

