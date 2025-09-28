Однако важно знать, какие именно растения получат пользу от этого природного удобрения. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на The Sun.
Смотрите также Замачивание орхидеи: золотые правила, которые продлят жизнь цветка
Каким растениям подходит кофейная гуща?
Кофейная гуща особенно полезна для растений, которые любят кислую почву. К таким относятся:
- Гортензии – добавляя кофейную гущу в почву, можно изменить цвет цветов с розового на синий, поскольку повышается кислотность почвы.
- Розы – гуща способствует энергичному росту листьев и помогает бороться с некоторыми болезнями, такими как фузариозное увядание.
- Азалии – эти растения ценят кислую почву, поэтому кофейная гуща станет для них полезным удобрением.
- Рододендроны – подобно азалиям, они процветают в кислой среде.
- Камелии – добавляя кофейную гущу в почву, можно улучшить их рост и цветение.
Зато цветы, которые "не любят" кислую почву, будут страдать от кофейной гущи.
Кофейная гуща как удобрение / Фото Unsplash
Как правильно использовать кофейную гущу?
Как объясняет Ideal Home, чтобы кофейная гуща работала, нужно ее правильно использовать. В частности:
- Сушите гущу перед использованием, во избежание развития плесени.
- Смешивайте с компостом – добавляйте кофейную гущу в компостную кучу, что позволит равномерно распределить ее по почве.
- Не используйте чрезмерно – ограничьте количество кофейной гущи до 15 – 20% от общей массы компоста, чтобы избежать перенасыщения почвы азотом.
- Избегайте использования на растениях, которые не любят кислую почву, таких как лаванда, розмарин или кактусы.
Кофейная гуща – это доступный и экологичный способ улучшить качество почвы и способствовать здоровому росту растений. Однако важно знать, какие растения получат от нее пользу, а какие могут пострадать. Правильное использование кофейной гущи поможет вам создать цветущий и здоровый сад или подоконник.
Как еще можно использовать кофейную гущу?
Кофейная гуща также может использоваться для удаления запахов из холодильника, чистки кастрюль, как скраб для тела и средство для волос.
Также кофейной гущей можно удобрить комнатные растения. Нужно только развести гущу в воде, дать ей постоять ночь, а тогда этой водой поливать растения.