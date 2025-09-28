Однако важно знать, какие именно растения получат пользу от этого природного удобрения. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Каким растениям подходит кофейная гуща?

Кофейная гуща особенно полезна для растений, которые любят кислую почву. К таким относятся:

Гортензии – добавляя кофейную гущу в почву, можно изменить цвет цветов с розового на синий, поскольку повышается кислотность почвы.

Розы – гуща способствует энергичному росту листьев и помогает бороться с некоторыми болезнями, такими как фузариозное увядание.

Азалии – эти растения ценят кислую почву, поэтому кофейная гуща станет для них полезным удобрением.

Рододендроны – подобно азалиям, они процветают в кислой среде.

Камелии – добавляя кофейную гущу в почву, можно улучшить их рост и цветение.

Зато цветы, которые "не любят" кислую почву, будут страдать от кофейной гущи.



Кофейная гуща как удобрение / Фото Unsplash

Как правильно использовать кофейную гущу?

Как объясняет Ideal Home, чтобы кофейная гуща работала, нужно ее правильно использовать. В частности:

Сушите гущу перед использованием, во избежание развития плесени. Смешивайте с компостом – добавляйте кофейную гущу в компостную кучу, что позволит равномерно распределить ее по почве. Не используйте чрезмерно – ограничьте количество кофейной гущи до 15 – 20% от общей массы компоста, чтобы избежать перенасыщения почвы азотом. Избегайте использования на растениях, которые не любят кислую почву, таких как лаванда, розмарин или кактусы.

Кофейная гуща – это доступный и экологичный способ улучшить качество почвы и способствовать здоровому росту растений. Однако важно знать, какие растения получат от нее пользу, а какие могут пострадать. Правильное использование кофейной гущи поможет вам создать цветущий и здоровый сад или подоконник.

