Гуща від кави вже давно перестала бути просто відходами, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Гуща має досить багато переваг: забезпечує рослину необхідними мінералами, підтримує структуру ґрунту й відлякує шкідників.

Яка користь в кавовій гущі?

Садівниця Елізабет Джонс розповіла, що ті рослини, які ростуть в кислому ґрунті, отримують користь від кавової гущі. Слід звернути увагу на чорницю, помідори, моркву, боби, буряк, айстри, а також сині та рожеві гортензії.

Господиня Марісель Джентіла розповіла, що кавовою гущею вона підживлювала плодові та листяні рослини – моркву, шпинат, салат, перець та помідри.

Експертка з садівництва Джульєт Хоу застерегла від підживлення кавою тих рослин, які ростуть на лужному ґрунті – це лаванда, розмарин та герань.

Садівник Шейн Брілл зазначив, що кавова гуща – чудовий інгредієнт для компосту. Окрім того, він розповів, що гуща добре бореться зі слимаками, тож її можна розсипати навколо рослин.



Кавову гущу не варто викидати / Фото Pexels

Гущу для підживлення треба висушити, бо у вологому стані вона почне злипатися, покриється скоринкою й буде не такою ефективною. Садівники радять розсипати кавову гущу по ґрунту, а тоді пальцями загребти та підлити водою, щоб поживні речовини просочилися в ґрунт.

Також кавовою гущею можна удобрити кімнатні рослини. Потрібно лише розвести гущу у воді, дати їй постояти ніч, а тоді цією водою поливати рослини.

Якщо збираєтеся посадити рослини, тоді на 10 частин ґрунту додайте частину кавової гущі. Це добриво допоможе рослинам краще прижитися.

Як ще можна використовувати кавову гущу?

Виводить неприємні запахи з холодильника. Ресурс Healthline зазначає, що чайної ложки кави буде достатньо, щоб вивести поганий аромат з холодильника. Її потрібно помістити кудись в невеличку ємність.

Чистить каструлі. Абразивна текстура кавової гущі добре підходить для чищення брудних поверхонь сковорідок чи каструль.

Скраб для тіла. Для натурального скраба для тіла знадобиться морська сіль, кокосова олія та кавова гуща.

Засіб для волосся. Кавову гущу можна використовувати як скраб для шкіри голови. Він корисний тим, що кофеїн збільшує приплив крові та стимулює ріст волосся.

Які ще є природні добрива?