Як пише Westerlay Orchids, замочування орхідеї – один зі способів зволожити субстрат і корені, особливо коли рослина "суха", передає 24 Канал.

Скільки часу слід замочувати орхідею?

За рекомендаціями фахівців, її можна залишати у воді приблизно 20 хвилин, а в екстремальних випадках – до 1 – 2 годин, якщо субстрат надто сухий. Після цього треба дати кореням добре стекти й не допускати застою вологи.

Водночас видання gardenstead зазначає, що не рекомендується замочувати орхідею на дуже тривалий час – понад 5 – 10 хвилин для деяких видів – оскільки це може призвести до нестачі кисню в коренях.

Важливо! Тому один зі збалансованих підходів – орієнтуватися на стан субстрату: якщо він висох, замочити на приблизно 20 хвилин, а потім дати добро стекти й не залишати воду в "стоячому" стані.



Скільки часу слід замочувати орхідею / Фото Unsplash

Які є секретні лайфхаки догляду за орхідеями?