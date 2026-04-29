Дачники розповіли про рослину, яка має дуже сильний і різкий аромат, який відлякає з подвір’я небажаних гостей, пише Interia Kobieta.

Читайте також Закопайте це у землю, щоб кроти самі втекли з ділянки: для них це найгірший сморід

Що посадити, щоб відлякати кротів та змій?

Йдеться про тульбагію пурпурову, відому як африканський часник. Саме її радять садити досвідчені дачники, аби захистити свої клумби та газони від кротів.

Рослина має ніжні квіти фіолетових відтінків та здатна стати цікавим акцентом у домашній клумбі. Виростати тульбагія може до 30 сантиметрів. Вона є багаторічною рослиною, тому може прикрашати сад кілька років поспіль. Це особливо корисно для тих ділянок, де постійно риють підземні нори кроти.

Крім того, кроти не люблять мелений червоний перець, який можна засипати в їхні нори, щоб вони залишили територію, йдеться на ютуб-каналі "Секрети врожаю".

Активні речовини перцю сильно подразнюють слизові оболонки. Коли кріт буде пересуватися своїми ходами, перець підніметься й потрапить на його слизові. Через сильний дискомфорт тварина залишить територію й почне шукати інше місце для проживання.

Гадюки чи вужі на подвір’ях – це рідкість, хоча все одно у деяких випадках вони здатні заповзти на ділянку. Та завдяки характерному запаху тульбагії змії оминатимуть подвір’я.

Коли садити тульбагію?

Найкраще садити квіти навесні, особливо у квітні. Дачники радять посадити цибулини на глибині 5 сантиметрів, дотримуючись відстані у 15 сантиметрів між рослинами. Для кращого росту ґрунт варто збагатити компостом та вибрати сонячне чи лише злегка затінене місце.



Тульбагія відлякує шкідників / Фото Pexels

Як доглядати за рослиною?

Тульбагія здатна переносити посуху та навіть різні коливання температури, але пізньою осінню її потрібно захищати шаром мульчі (корою, компостом чи сухим листям).

Дорослі рослини не потребують рясного поливу, але молоді квіти після посадки потрібно зволожувати задля належного вкорінення. Щоб зберегти естетичну привабливість, потрібно видаляти зів’ялі квіти.

А ще дачники рекомендують ділити цибулини кожні кілька років, щоб зміцнити тульбагію й підтримувати рослини в хорошому стані.

Як ще відлякати кротів та змій?

Кроти бояться шерсті тварин

Відлякати кротів можна за допомогою використання шерсті чи хутра домашніх тварин. Особливо цей метод корисний тоді, коли вдома живуть довгошерстні тварини. Потрібно зібрати шерсть, загорнути в маленькі кульки та помістити в тунелі чи свіжі купи ґрунту.

Змій відлякують 5 рослин

Від ділянки змій відлякають кілька рослин. До списку входить звичайна рута, пижмо звичайне, часник, календула лікарська, м'ята перцева. Плазунів відлякує їхній різкий запах, тому вони оминають сад чи подвір'я.