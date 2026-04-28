Клеома є однорічною рослиною з тривалим періодом цвітіння, пише Interia Kobieta. Ця рослина росте у Бразилії, Аргентина та Парагваї, проте її виростити можна навіть в Україні.

Що треба знати про рослину клеому?

Найбільшою окрасою клеоми є її кулясті й пухкі суцвіття, що складаються з чотирипелюсткових квіток з довгими тичинками. Вони можуть бути в білому, рожевому, фіолетовому та бузковому кольорі. Кожна квітка має тонкі тичинки, які нагадують павутинки, тому клеому й називають павутинною рослиною.

Квіти клеоми приваблюють корисних запилювачів, оскільки є медоносними, тому садівники залюбки садять її на своїх ділянках.

Цвітуть квіти з липня по жовтень. Вони чудово виглядають на клумбах, вздовж парканів, чи навіть у вазі. До речі, простояти квіти у воді можуть аж до двох тижнів.

Розмножують рослини посівом у квітні у горщики. Коли температура стабільно тримається в межах 18 – 20 градусів, то насіння рослини проростає вже через 14 – 20 днів. Коли розсада матиме від 2 до 4 листочків, то тоді її можна пересаджувати в окремі горщики.



Клеома красиво виглядає в саду / Фото Pinterest

У відкритий ґрунт клеому пересаджують вже в другій половині травня. Найкраще рослина виглядатиме в групах від 6 до 10 квітів.

Клеома добре росте в теплих, сонячних та захищених від вітру місцях, а також на родючому, багатому на гумус та злегка вологому ґрунті. Проте рослина погано переносить важкий та перезволожений ґрунт.

Дачники навіть підживлюють рослину препаратами, які містять калій. Для гарного росту рослину потрібно садити на світлі.

Клеома не вимагає особливогор догляду, тому стає популярним варіантом для саду, пише Martha Stewart. Рослина здатна рясно розмножуватися самосівом і зберігатися в наступні роки. Проте важливо не засадити занадто багато квітів, оскільки деякі садівники відзначають її сильний аромат.

Вазони для маленьких квартир

Експерти рекомендують компактні вазони для маленьких квартир, які потребують мінімального догляду та можуть очищати повітря. Серед популярних варіантів – грошове дерево, переромія, та міні-сансев'єрія, які добре ростуть у слабкому освітленні.

Покращення росту орхідеї

Для стимулювання цвітіння орхідей можна використовувати перекис водню, який бореться з грибковими та бактеріальними інфекціями. Підживити рослину також можна банановою шкіркою або часниковою водою.