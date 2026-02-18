Чимало садівників помилково думають, що в лютому в сад можна не виходити взагалі, пише Express. Втім, для рясного і пишного цвітіння троянд влітку одне завдання слід виконати вже зараз.

Що потрібно зробити з трояндами у лютому?

Весна – це дуже важливий сезон для догляду за трояндами, але одну річ потрібно зробити ще навіть до того, як вона настане. Підготовка трояндових кущів до весни – це надзвичайно важливо для якісного та здорового росту рослини.

Дні вже стають довшими, а температура поступово підвищується – і це значить, що троянди потрохи починають активну фазу росту. І всього одна дія може створити умови для неймовірного цвітіння, допомагає трояндам відновитися від зимового стресу та стимулює нове сильне зростання пагонів. І ця дія – це обрізка.

Найкращим варіантом буде проводити обрізку наприкінці зими. І попри те, що злегка вкорочувати пагони чи прибирати зайві гілки можна і протягом року, глобальну обрізку краще залишити саме на лютий, пише Homes&Gardens.

Починайте обрізку з видалення усієї мертвої та пошкодженої деревини: ці ділянки рослини не дадуть жодної користі влітку та лише зашкодять здоров'ю троянди. Після цього потрібно прорідити середину куща: видаліть гілки, що перетинаються, а також ті, що ростуть до центру рослини: так ви забезпечите гарний потік повітря, а кущ формуватиметься ніби ваза, звернена назовні.

Таким чином кущ не тільки матиме більш естетичний вигляд, але й ростиме здоровіше. Наостанок слід зосередитися на решті пагонів та обрізати їх приблизно на третину. Ножиці мають бути гострі та чисті, а зріз слід робити під кутом назовні трохи вище бруньки.

Що ще слід знати садівникам?