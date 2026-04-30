Якщо поливати кущі троянд занадто часто, то можна пошкодити кореневу систему, а якщо пропустити полив, то квіти можуть зів’янути, пише Real Simple.

Коли потрібно поливати троянди?

Квітникарка Кортні Сікс радить поливати троянди рано вранці. Ранковий полив дає трояндам час повністю увібрати вологу й дозволяє воді на листках висохнути впродовж дня. Якщо полити троянди ввечері, то вологе листя може призвести до грибкових проблем.

Найкраще кущі поливати так, щоб змочувати ґрунт навколо коренів, а не листя. Зволожувати троянди варто обережно, щоб не розбризкувати воду, яка може поширювати хвороби та грибок.



Як часто поливати троянди?

Частота поливу залежить від кількох факторів. Важливо враховувати кількість опадів, температуру, а також те, як давно були посаджені троянди. Молоді рослини треба поливати через день, щоб допомогти утворити міцне коріння.

Уже добре вкорінені троянди можна поливати лише раз на тиждень, а в спекотну чи суху погоду потрібно збільшити зволоження до 2 – 3 разів на тиждень. Поливати троянди можна за допомогою лійки чи шлангу з м’якою розпилювальною насадкою.

Садівники додають, що обов’язковою є мульча. Невелика западина навколо рослини допомагає напрявляти воду до коріння, а кілька сантиметрів мульчі допоможе утримати вологу й регулювати температуру ґрунту.

У квітні та на початку травня слід підживлювати троянди добривами, багатими на калій, азот та фосфор, для покращення цвітіння та зміцнення коріння, пише Express. Навесні доцільно використовувати гранульоване добриво з повільним вивільненням і додатково застосовувати домашні засоби.

