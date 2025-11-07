Глянцеві кухонні шафи додають елегантності будь-якій кухні. Їхні гладкі, блискучі поверхні відбивають світло, роблячи простір візуально більшим і світлішим. Однак для збереження їхнього бездоганного вигляду потрібен належний догляд і правильні методи очищення, повідомляє 24 Канал з посиланням на BHG.

Цікаво Більше шкоди, аніж користі: яку каструлю потрібно викинути негайно

Як очистити глянцеву кухню від жиру

Щоб очистити глянцеві пофарбовані шафи, використовуйте теплу мильну воду. Обережно протріть поверхню, щоб видалити бруд і жир. Вибір засобу для чищення має вирішальне значення – оберіть м’який засіб на водній основі, щоб не пошкодити покриття. Суміш теплої води та краплі миючого засобу для посуду ефективно видаляє відбитки пальців і плями, не залишаючи розводів.

Як доглядати за глянцевою кухнею / Фото Unsplash

Розведений оцет – простий і перевірений засіб для прибирання. Для його приготування достатньо взяти старий пульверизатор, налити білий оцет приблизно на два пальці заввишки, долити водою та добре струсити. Отриманий розчин підходить для очищення будь-яких блискучих поверхонь, повертаючи їм чистоту й блиск. Це дешевий, безпечний і дієвий спосіб підтримувати порядок у домі без зайвих зусиль.

До речі, знайти все за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Яку ганчірку чи губку краще використовувати

Для чищення глянцевих поверхонь підходять лише м’які матеріали, інформує verityjayne. Найкраще використовувати ганчірку з мікрофібри – вона не дряпає покриття й добре вбирає воду. Її можна трохи змочити у теплій воді або розчині з оцтом. Для важкодоступних місць підійде м’яка губка.

Після прибирання поверхню варто насухо витерти чистою сухою тканиною, щоб не залишилося розводів. Уникайте абразивних губок – вони можуть залишити подряпини на покритті.

Прибирання може бути простішим