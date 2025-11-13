Щурі та миші почнуть самі тікати з дому: потрібна лише кухонна фольга
- Гризуни не люблять фольгу через її шелест і слизьку поверхню, що змушує їх тікати з приміщення.
- Вистелення фольгою місць, де можуть бути миші чи щурі, допомагає їх відлякати.
У холодну погоду гризуни починають активно шукати тепло, тому їхніми домівками стає наше житло. Щурі та миші псують їжу, меблі та проводку, тому при найменших ознаках їхньої появи, варто одразу братися за відлякування.
Є безліч варіантів, які здатні відігнати гризунів з дому, однак не всі знають про простий та цікавий лайфхак, який полягає у використанні кухонної фольги, пише 24 Канал з посиланням на Express.
Читайте також Як швидко вигнати щурів з дому: дешевий спосіб з ватними кульками
Як прогнати гризунів за допомогою фольги?
Виявляється, що миші та щурі дуже не люблять фольги, яка створює для них неприємні відчуття. Вони дуже не люблять шелесту фольги та її поверхні. Гризуни самі втечуть з помешкання. Потрібно лише вистелити фольгою місця, де теоретично можуть ховатися миші чи щурі.
Найчастіше вони живуть під кухонними шафами, біля плінтусів, за меблями чи в коморах. Від шуму фольги гризуни починають одразу тікати, а слизьке покриття не дозволяє їм вільно пересуватися, тому вони швидко покинуть місце з фольгою.
Гризуни швидко втечуть з дому / Фото Unsplash
Щоб гризуни не з’явилися в оселі, потрібно тримати дім чистоті. Не залишайте на подвір’ї відкриті смітники, бо саме в таких місцях люблять оселятися щурі. Продукти, корм для тварин та горіхи треба тримати в герметичних контейнерах, а сміттєві баки завжди закривати кришкою.
Цей метод зовсім недорогий, але доволі дієвий, тож спробуйте його повторити, щоб переконатися в тому, що гризуни дуже не люблять фольгу.
Видання Real Simple пише, що мишей приваблюють у дім кілька речей. Гарані ворота, вентиляційні отвори та труби стають місцем входу гризунів. Щоб захистити дім, варто загерметизувати кожну можливу щілину. Гризуни потребують води, тож якщо у вас протікають труби чи є миски з водою для домашніх тварин, то вони ще довго перебуватимуть у домі.
Як вивести з дому інших шкідників?
Щоб позбутися молі, заражений одяг потрібно запакувати в поліетиленовий пакет та винести, а міцний одяг випрати і висушити за високих температур.
Для позбавлення від тарганів можна використовувати домашній порошок з бури, кукурудзяного та пшеничного борошна, і цукру.
Часті питання
Який простий лайфхак допоможе позбутися гризунів у домі?
Простий лайфхак для позбавлення від гризунів у домі полягає у використанні кухонної фольги — миші та щурі не люблять шелесту та поверхні фольги, що змушує їх тікати.
Де слід розміщувати фольгу для ефективного результату?
Фольгу слід розміщувати в місцях, де теоретично можуть ховатися миші чи щурі — під кухонними шафами, біля плінтусів, за меблями або в коморах.
Які додаткові заходи допоможуть уникнути появи гризунів у домі?
Для уникнення появи гризунів важливо тримати дім у чистоті, не залишати відкриті смітники на подвір’ї, зберігати продукти та корм у герметичних контейнерах і завжди закривати сміттєві баки кришкою.