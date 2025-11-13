Є безліч варіантів, які здатні відігнати гризунів з дому, однак не всі знають про простий та цікавий лайфхак, який полягає у використанні кухонної фольги, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Як прогнати гризунів за допомогою фольги?

Виявляється, що миші та щурі дуже не люблять фольги, яка створює для них неприємні відчуття. Вони дуже не люблять шелесту фольги та її поверхні. Гризуни самі втечуть з помешкання. Потрібно лише вистелити фольгою місця, де теоретично можуть ховатися миші чи щурі.

Найчастіше вони живуть під кухонними шафами, біля плінтусів, за меблями чи в коморах. Від шуму фольги гризуни починають одразу тікати, а слизьке покриття не дозволяє їм вільно пересуватися, тому вони швидко покинуть місце з фольгою.



Гризуни швидко втечуть з дому / Фото Unsplash

Щоб гризуни не з’явилися в оселі, потрібно тримати дім чистоті. Не залишайте на подвір’ї відкриті смітники, бо саме в таких місцях люблять оселятися щурі. Продукти, корм для тварин та горіхи треба тримати в герметичних контейнерах, а сміттєві баки завжди закривати кришкою.

Цей метод зовсім недорогий, але доволі дієвий, тож спробуйте його повторити, щоб переконатися в тому, що гризуни дуже не люблять фольгу.

Видання Real Simple пише, що мишей приваблюють у дім кілька речей. Гарані ворота, вентиляційні отвори та труби стають місцем входу гризунів. Щоб захистити дім, варто загерметизувати кожну можливу щілину. Гризуни потребують води, тож якщо у вас протікають труби чи є миски з водою для домашніх тварин, то вони ще довго перебуватимуть у домі.

Як вивести з дому інших шкідників?