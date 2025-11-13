Крысы и мыши начнут сами убегать из дома: нужна только кухонная фольга
- Грызуны не любят фольгу из-за ее шелеста и скользкой поверхности, что заставляет их убегать из помещения.
- Выстилание фольгой мест, где могут быть мыши или крысы, помогает их отпугнуть.
В холодную погоду грызуны начинают активно искать тепло, поэтому их домами становится наше жилье. Крысы и мыши портят еду, мебель и проводку, поэтому при малейших признаках их появления, стоит сразу браться за отпугивание.
Есть множество вариантов, которые способны отогнать грызунов из дома, однако не все знают о простом и интересном лайфхаке, который заключается в использовании кухонной фольги, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Читайте также Как быстро выгнать крыс из дома: дешевый способ с ватными шариками
Как прогнать грызунов с помощью фольги?
Оказывается, что мыши и крысы очень не любят фольги, которая создает для них неприятные ощущения. Они очень не любят шелеста фольги и ее поверхности. Грызуны сами убегут из помещения. Нужно только выстелить фольгой места, где теоретически могут прятаться мыши или крысы.
Чаще всего они живут под кухонными шкафами, у плинтусов, за мебелью или в кладовках. От шума фольги грызуны начинают сразу убегать, а скользкое покрытие не позволяет им свободно передвигаться, поэтому они быстро покинут место с фольгой.
Грызуны быстро убегут из дома / Фото Unsplash
Чтобы грызуны не появились в доме, нужно держать дом в чистоте. Не оставляйте во дворе открытые мусорники, потому что именно в таких местах любят селиться крысы. Продукты, корм для животных и орехи надо держать в герметичных контейнерах, а мусорные баки всегда закрывать крышкой.
Этот метод совсем недорогой, но довольно действенный, поэтому попробуйте его повторить, чтобы убедиться в том, что грызуны очень не любят фольгу.
Издание Real Simple пишет, что мышей привлекают в дом несколько вещей. Гаражные ворота, вентиляционные отверстия и трубы становятся местом входа грызунов. Чтобы защитить дом, стоит загерметизировать каждую возможную щель. Грызуны нуждаются в воде, поэтому если у вас протекают трубы или есть миски с водой для домашних животных, то они еще долго будут находиться в доме.
Как вывести из дома других вредителей?
Чтобы избавиться от моли, зараженную одежду нужно упаковать в полиэтиленовый пакет и вынести, а крепкую одежду постирать и высушить при высоких температурах.
Для избавления от тараканов можно использовать домашний порошок из буры, кукурузной и пшеничной муки, и сахара.
Частые вопросы
Какой простой лайфхак поможет избавиться от грызунов в доме?
Простой лайфхак для избавления от грызунов в доме заключается в использовании кухонной фольги - мыши и крысы не любят шелеста и поверхности фольги, что заставляет их бежать.
Где следует размещать фольгу для эффективного результата?
Фольгу следует размещать в местах, где теоретически могут прятаться мыши или крысы - под кухонными шкафами, возле плинтусов, за мебелью или в кладовках.
Какие дополнительные меры помогут избежать появления грызунов в доме?
Во избежание появления грызунов важно держать дом в чистоте, не оставлять открытые свалки во дворе, хранить продукты и корм в герметичных контейнерах и всегда закрывать мусорные баки крышкой.