Крысы и мыши начнут сами убегать из дома: нужна только кухонная фольга

В холодную погоду грызуны начинают активно искать тепло, поэтому их домами становится наше жилье. Крысы и мыши портят еду, мебель и проводку, поэтому при малейших признаках их появления, стоит сразу браться за отпугивание.

Есть множество вариантов, которые способны отогнать грызунов из дома, однако не все знают о простом и интересном лайфхаке, который заключается в использовании кухонной фольги, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как прогнать грызунов с помощью фольги?

Оказывается, что мыши и крысы очень не любят фольги, которая создает для них неприятные ощущения. Они очень не любят шелеста фольги и ее поверхности. Грызуны сами убегут из помещения. Нужно только выстелить фольгой места, где теоретически могут прятаться мыши или крысы.

Чаще всего они живут под кухонными шкафами, у плинтусов, за мебелью или в кладовках. От шума фольги грызуны начинают сразу убегать, а скользкое покрытие не позволяет им свободно передвигаться, поэтому они быстро покинут место с фольгой.



Грызуны быстро убегут из дома / Фото Unsplash

Чтобы грызуны не появились в доме, нужно держать дом в чистоте. Не оставляйте во дворе открытые мусорники, потому что именно в таких местах любят селиться крысы. Продукты, корм для животных и орехи надо держать в герметичных контейнерах, а мусорные баки всегда закрывать крышкой.

Этот метод совсем недорогой, но довольно действенный, поэтому попробуйте его повторить, чтобы убедиться в том, что грызуны очень не любят фольгу.

Издание Real Simple пишет, что мышей привлекают в дом несколько вещей. Гаражные ворота, вентиляционные отверстия и трубы становятся местом входа грызунов. Чтобы защитить дом, стоит загерметизировать каждую возможную щель. Грызуны нуждаются в воде, поэтому если у вас протекают трубы или есть миски с водой для домашних животных, то они еще долго будут находиться в доме.

