Холод змушує щурів шукати тепло та їжу, пише 24 Канал з посиланням на Express. Підозрілі шерехи вночі та погрижені речі є ознакою появи гризунів вдома, тому діяти треба починати одразу.
Як позбутися щурів восени?
Листопад та грудень – пік активності гризунів. Окрім будинку, вони можуть оселятися у підвалах чи гаражах, тому треба все ретельно обдивитися у цих місцях. Втім, є один простий спосіб, який допоможе їх дуже швидко відлякати – це звичайні ватні кульки.
Їх потрібно замочити в ефірній олії лаванди чи перцевої м’яти й розкласти під раковинами та будь-якими іншими місцями. Сильний аромат збиває щурів з пантелику, перекриваючи їхні запахові сліди, за якими вони орієнтуються.
Щурів відлякують різні запахи / Фото Pexels
У щурів дуже сильний та чутливий нюх, тому природні аромати діють на них як бар’єр. Лаванда, м’ята чи евкаліпт збивають гризуна з маршруту, тому він змушений буде тікати з вашого дому.
Та кріп методу з ватними кульками варто ще закрити всі щілини, зберігати їжу добре закритою та регулярно прибирати. Така профілактика вбереже від ймовірної появи гризунів.
Ресурс Better Homes & Gardens пише, що вивести щурів з ділянки можна навіть без використання хімії. Вигнати гризунів допоможе запах цибулі, часнику, оцту та аміаку. У певних випадках можуть допомогти ультразвукові прилади.
Деякі спеції для щурів є нестерпними. Гризуни дуже не люблять запаху гвоздики, сушеного лаврового листя, чорного перцю. Ці прянощі треба розкласти біля можливих місць перебування щурів.
Як ще прогнати гризунів?
Запахи кориці, оцту, олії перцевої м’яти, евкаліпта, гвоздики, часника, лаванди та цибулі ефективно відлякують мишей.
Миші та щури можуть проникнути в будинок через тріщини та щілини, тому важливо герметизувати можливі входи, особливо восени та взимку.