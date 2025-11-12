Холод змушує щурів шукати тепло та їжу, пише 24 Канал з посиланням на Express. Підозрілі шерехи вночі та погрижені речі є ознакою появи гризунів вдома, тому діяти треба починати одразу.

Як позбутися щурів восени?

Листопад та грудень – пік активності гризунів. Окрім будинку, вони можуть оселятися у підвалах чи гаражах, тому треба все ретельно обдивитися у цих місцях. Втім, є один простий спосіб, який допоможе їх дуже швидко відлякати – це звичайні ватні кульки.

Їх потрібно замочити в ефірній олії лаванди чи перцевої м’яти й розкласти під раковинами та будь-якими іншими місцями. Сильний аромат збиває щурів з пантелику, перекриваючи їхні запахові сліди, за якими вони орієнтуються.



Щурів відлякують різні запахи / Фото Pexels

У щурів дуже сильний та чутливий нюх, тому природні аромати діють на них як бар’єр. Лаванда, м’ята чи евкаліпт збивають гризуна з маршруту, тому він змушений буде тікати з вашого дому.

Та кріп методу з ватними кульками варто ще закрити всі щілини, зберігати їжу добре закритою та регулярно прибирати. Така профілактика вбереже від ймовірної появи гризунів.

Ресурс Better Homes & Gardens пише, що вивести щурів з ділянки можна навіть без використання хімії. Вигнати гризунів допоможе запах цибулі, часнику, оцту та аміаку. У певних випадках можуть допомогти ультразвукові прилади.

Деякі спеції для щурів є нестерпними. Гризуни дуже не люблять запаху гвоздики, сушеного лаврового листя, чорного перцю. Ці прянощі треба розкласти біля можливих місць перебування щурів.

Як ще прогнати гризунів?