Ми звикли чистити вікна спеціальним хімічним спреєм, втім його можна замінити на засіб, яким ми користуємося кілька разів на день, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також На вікнах взагалі не буде конденсату: потрібно помити їх кухонною дрібничкою

Чим відмити вікна у листопаді?

Відмити вікна до ідеальної чистоти вдасться за допомогою теплої води, звичайної губки та засобу для миття посуду. Чисті вікна не лише мають гарний вигляд, але й пропускають набагато більше світла у приміщення.

До речі, знайти засоби для миття вікон за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Для приготування розчину налийте у миску теплу воду та додайте столову ложку засобу для миття посуду. Занурте всередину рідини губку, добре відіжміть й почніть протирати нею вікна, а потім рами. Мильний засіб чудово прибере увесь накопичений бруд.

Однак, якщо дати вікнам висохнути самостійно, то смуги від брудної води з милом залишаться гарантовано. У такому випадку радимо скористатися ракелем, щоб прибрати всю зайву воду.



Скористайтеся ракелем для усунення води / Фото Freepik

Професіонали радять взяти суху ганчірку й обгорнути нею палець. Проведіть ним зверху вниз по краю вікна, щоб ідеально протерти те місце, яке ракель не дістає.

Фахівці з Marry Maids радять уникати кількох помилок, які не дозволяють вимити вікна до блиску. Експерти не рекомендують мити вікна у сонячну погоду, лише у похмурий день. Такий трюк дозволить уникнути розводів. Чистити вікна найкраще серветкою з мікрофібри, яка добре вбирає вологу й не подряпає поверхню.

Використання брудної ганчірки призведе до того, що ви лише розітрете пил по всій поверхні вікон й залишите на склі ворсинки. Для миття вікон візьміть чисту тканину.

Як вимити вікна до блиску?