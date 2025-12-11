Оцет дезінфікує, нейтралізує запахи, пом’якшує тканини, розчиняє залишки миючого засобу та має ще безліч інших переваг, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Оцет коштує копійки, а якщо знати, як його правильно використовувати, то цей засіб буде у вашій ванній завжди.

Як використовувати оцет для прання?

Натуральний пом’якшувач тканин

Оцет добре розчиняє залишки миючих засобів та жиру, через які речі стають жорсткими. Достатньо додати лише половину склянки у відсік для пом’якшувача.

Бореться із затхлим запахом

Часом речі мають не зовсім приємний запах. Щоб цього позбутися, потрібно 2 склянки оцту додати прямо в барабан й запустити цикл прання. Засіб усуне бактерії та нейтралізує запахи.

Зберігає колір

Темний одяг здатен втратити колір, тому половина склянки оцту під час полоскання допоможе зберегти його.



Виводить плями

Оцет для білих речей є рятівним засобом. Потрібно змочити пляму, залишити на 15 хвилин, а тоді випрати. Оцет добре розщепить залишки та допоможе прибрати жовті сліди.

Видаляє залишки порошку

Навіть після прання на одязі залишаються залишки від порошку. Щоб це не призвело до подразнення шкіри, потрібно додати оцет до пральної машини.

Очищає пральну машину

У машинці накопичується вапняний наліт та пліснява. Потрібно лише запустити гарячий цикл для білизни з двома склянками оцту.

Пом’якшує жорсткі тканини

Бавовняні рушники з часом стають доволі жорсткими. Щоб позбутися цього, на ніч потрібно замочити їх у воді з оцту (1 склянка на 4 літри води), а на ранок вони знову стануть м’якими.

Для прання підходить дистильований 5% оцет. Застосовувати його занадто часто не варто, щоб не пошкодити гумові деталі пральної машинки.

Навіть у дорогих готелях, для відновлення м'якості рушників використовують оцет, харчову соду та відбілювач, пише Express. Рушники рекомендовано прати у гарячій воді при температурі 60 градусів для видалення залишків мила та інших засобів.

Використання оцту – поширений професійний лайфхак у готелях. До прання потрібно додати 2 – 3 склянки оцту, щоб вивести бруд, освіжити колір та повернути їм природну м’якість.

Які треба знати лайфхаки про прання?