Миття підлоги – це обов'язок, який більшість людей не дуже любить. Та для того, аби його доводилося виконувати якомога рідше, підлоги мають бути почищені якісно, пише Real Simple. І досягти цього можна, додавши всього один засіб у воду.

Існує багато різних способів мити підлогу з додаванням різних інгредієнтів у воду. Кожен з наведених нижче – ефективний та неймовірно простий.

Що додавати у воду для миття підлоги?

Засіб для миття посуду

Якщо ви сумніваєтеся у тому, що додавати у воду для миття підлоги, звичайний засіб для миття посуду стане ідеальним варіантом. Він безпечний, ефективний, зручний та точно знайдеться під рукою.

Засіб для миття посуду легко проникає у бруд та пил на підлозі, але водночас є досить м'яким, аби не пошкодити навіть делікатне покриття.

Спирт

Звичайний спирт – це ще один зручний та економний спосіб почистити підлоги. Крім того, що спирт чудово розчиняє бруд, він також є чудовим герміцидом, а це значить, що він знищує бактерії, віруси, цвіль та грибок.

Також спирт ідеальний у випадку, коли потрібно позбутися сильних неприємних запахів.

Оцет

Оцет – це ідеальний засіб, коли потрібно поборотися з бактеріями, яких вистачає у кожному домі. Найкраще підходить він для твердих підлог – як-от плитка та ламінат. А ось на паркеті та мармурі використовувати оцет не можна, пише Martha Stewart.

Ефірні олії

Більшості людей і в голову не приходить крапати ефірну олію у воду для миття підлоги – втім, це може мати чимало різних переваг. Передусім, запахи ефірних олій відлякують шкідників. А також це може зробити запах у всій вашій оселі просто розкішним.

Харчова сода

Трохи соди у відро з водою – і ваші підлоги сяятимуть, як ніколи раніше. Сода ідеальна для випадків, коли потрібно позбутися складних та застарілих плям на підлозі. Втім, використовувати її на дерев'яних підлогах та вощених поверхнях не варто.

