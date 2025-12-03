Щоб позбутися таких плям, зовсім не обов’язково купувати дорогі засоби для прання, пише 24 Канал з посиланням на Express. Багато ефективних засобів є у нас вдома.

Читайте також Рушники стануть неймовірно м’які: цей трюк використовують у готелях

Чим відіпрати плями з подушок?

Таблетка для посудомийної машини

Одним із найпопулярніших лайфхаків, що завірусився у соцмережах є використання таблетки для посудомийної машини. Нею треба скористатися замість звичайного порошку. Покладіть таблетку в барабан разом з подушкою та запустіть звичайний цикл прання.

До речі, знайти пральний порошок, кондиціонер та навіть пральний порошок за найкращими цінами можна на Prom. А ще різні засоби для прання та купу всього іншого. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

У результаті плями від поту зникнуть, а тканина стане білосніжною. Метод працює не лише для подушок, але й для будь-якої іншої постільної білизни.



Подушки після прання стануть білосніжними / Фото Pexels

Харчова сода

До перевіреного способу увійшла звичайна харчова сода. Вона освітлює тканину й допомагає підтримувати пральну машину в чистоті. Додайте склянку засобу у машинку разом з подушкою. Після прання тканина стане світлішою, а плями зникнуть.

Завдяки цим двом способам вдасться легко випрати подушки. Таблетка для посудомийної машини та сода – доступні та бюджетні засоби, які відперуть подушки без зайвих витрат.

На пранні речей можна помітно зекономити, пише City Magazine. Для щоденного прання використовуйте температуру 30 градусів. Нижча температура менше нагріває воду, тож і витрати будуть меншими. Якщо ж на вашій пральній машинці є екологічні програми, то краще ними скористатися. Вони довше перуть одяг, але використовують набагато менше енергії.

Які треба знати лайфхаки про прання?