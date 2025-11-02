Ви напевно помічали, що після прання в машинці може назбируватися шерсть та інше сміття. Як його позбутися, щоб не засмічувати пральну машинку – розповідає 24 Канал з посиланням на 10News.com.

Навіщо класти у пральну машинку вологі серветки?

Волога серветка – це справжній магніт для ворсинок, шерсті та іншого сміття. Якщо ви змучилися вибирати непотрібно по всьому барабану після кожного прання – тоді цей лайфхак точно для вас.

Як використати вологу серветку у пранні:

застосовуйте цей спосіб лише тоді, коли під час прання може назбиратися сміття;

оберіть вологі серветки без аромату та щільної текстури, інакше під час прання вони просто розлізуться;

покладіть 2 вологі серветки разом з іншим одягом до пралки;

вилучіть вологі серветки зі сміттям з барабана.

Ось і все – вам не доведеться боротися з ворсинками та вишукувати нитки чи шерсть по всьому одязі. До речі, завжди варто памʼятати про правильне додавання засобів для прання у відсіки пральної машинки – у цьому допоможе гайд з TikTok chistahata.

