Уксус дезинфицирует, нейтрализует запахи, смягчает ткани, растворяет остатки моющего средства и имеет еще множество других преимуществ, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Уксус стоит копейки, а если знать, как его правильно использовать, то это средство будет в вашей ванной всегда.

Как использовать уксус для стирки?

Натуральный смягчитель тканей

Уксус хорошо растворяет остатки моющих средств и жира, из-за которых вещи становятся жесткими. Достаточно добавить лишь половину стакана в отсек для смягчителя.

Борется с затхлым запахом

Иногда вещи имеют не совсем приятный запах. Чтобы от этого избавиться, нужно 2 стакана уксуса добавить прямо в барабан и запустить цикл стирки. Средство устранит бактерии и нейтрализует запахи.

Сохраняет цвет

Темная одежда способна потерять цвет, поэтому половина стакана уксуса во время полоскания поможет сохранить его.



Уксус сохраняет цвет вещей / Фото Freepik

Выводит пятна

Уксус для белых вещей является спасительным средством. Нужно смочить пятно, оставить на 15 минут, а потом постирать. Уксус хорошо расщепит остатки и поможет убрать желтые следы.

Удаляет остатки порошка

Даже после стирки на одежде остаются остатки от порошка. Чтобы это не привело к раздражению кожи, нужно добавить уксус в стиральную машину.

Очищает стиральную машину

В машинке накапливается известковый налет и плесень. Нужно только запустить горячий цикл для белья с двумя стаканами уксуса.

Смягчает жесткие ткани

Хлопковые полотенца со временем становятся довольно жесткими. Чтобы избавиться от этого, на ночь нужно замочить их в воде с уксусом (1 стакан на 4 литра воды), а на утро они снова станут мягкими.

Для стирки подходит дистиллированный 5% уксус. Применять его слишком часто не стоит, чтобы не повредить резиновые детали стиральной машинки.

Даже в дорогих отелях, для восстановления мягкости полотенец используют уксус, пищевую соду и отбеливатель, пишет Express. Полотенца рекомендуется стирать в горячей воде при температуре 60 градусов для удаления остатков мыла и других средств.

Использование уксуса – распространенный профессиональный лайфхак в отелях. К стирке нужно добавить 2 – 3 стакана уксуса, чтобы вывести грязь, освежить цвет и вернуть им естественную мягкость.

Какие надо знать лайфхаки о стирке?