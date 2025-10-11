Горіхи зможуть довго простояти, якщо зберігати їх в прохолодному й сухому місці, подалі від світла, пише 24 Канал з посиланням на Sante +. Господині радять зберігати їх у бавовняному мішечку чи герметичному контейнері.

Серед всіх можливих місць, експерти визначили 3 найкращі варіанти для зберігання волоських горіхів.

Де зберігати волоські горіхи?

Зберігання при кімнатній температурі

У герметичному контейнері можна зберігати вже почищені волоські горіхи. Закрита ємність захистить ядра від вологи та повітря. Деякі господині навіть кладуть в банку лавровий лист, який діє як репелент проти комах та жучків. А ще він допомагає запобігти плісняві.

Контейнер з горіхами слід тримати подалі від тепла й вологи, щоб зберегти смак. Втім, зберігання горіхів у контейнері ефективний лише на кілька місяців.

Зберігання у холодильнику

Сповільнити процес окислення можна завдяки зберіганню горіхів у холодильнику. Очищені горіхи насипте у контейнер та щільно закрийте кришкою, щоб вони не вбирали сторонніх запахів продуктів. У холодильнику горіхи здатні простояти хоч всю зиму.



Волоські горіхи можна зберігати в холодильнику / Фото Pexels

Зберігання у морозилці

Розмістіть горіхи в герметичний пакет чи розділіть у кілька невеличких й поставте у морозилку. У такий спосіб горіхи можуть зберігатися увесь рік.

Якщо горіхи пахне гіркою олією, то це пряма ознака того, що він вже зіпсувався. Темно-коричневі на вигляд горіхи також є непридатними до споживання.

Експертка Марта Стюарт розповіла про термін придатності різних горіхів. Мигдаль зберігається 1 рік, пекан – 4 місяці, волоські горіхи – 3 місяці, арахіс, лісові горіхи кеш'ю, фісташки та макадамія – 6 місяців. Волоські горіхи не обов'язково очищати. Вони можуть зберігатися навіть в шкаралупі.

Щоб вони якомога довше залишалися свіжими – їх потрібно вимити й розкласти на деко у включеній духовці, щоб підсушити їх та знезаразити. Без сушки горіхи будуть гірше зберігатися, бо зайва волога стане причиною псування.

