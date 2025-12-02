Щоб уникнути таких наслідків, важливо розуміти, що саме не варто змішувати з водою під час прибирання, інформує 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Інколи достатньо дрібної помилки, щоб підлога втратила блиск і рівність. Деяких поширених засобів точно варто уникати.

Цікаво Маленька ділянка більше не проблема: як розумно висадити колоновидні дерева

Чим не варто мити підлогу?

Перш ніж наводити лад, варто знати, з якого матеріалу зроблені ваші підлоги – це напряму впливає на те, чим їх можна обробляти. Паркет, ламінат, плитка чи килимові покриття реагують на воду та хімію по-різному.

Те, що без проблем працює на плитці, може зіпсувати дерев’яну поверхню. Наприклад, надлишок вологи та мийних засобів може викликати небажану деформацію паркету.

Засоби для миття підлоги треба вибирати дуже ретельно / Фото Unsplash

Якщо вдома поєднуються кілька видів покриття, зручніше обрати один універсальний засіб. Він підійде для більшості поверхонь і зменшить ризик випадково скористатися невідповідною хімією, яка здатна нашкодити підлозі.

До речі, знайти засоби для миття підлоги чи швабри за найкращими цінами можна на Prom. А ще ганчірки, серветки, відра і купу всього для прибирання. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Під час миття підлоги варто уникати додавання до води агресивних речовин – особливо хлорки, нашатирю та концентрованих розчинників. Вони можуть пошкодити покриття, залишити матові сліди або навіть зняти захисний шар.

Не варто також лити занадто багато мийного засобу: надлишок піни осідає на поверхні й утворює липку плівку, на якій швидше збирається бруд. Маслянисті добавки теж не підходять – після них підлога стає слизькою та небезпечною. Найкраще триматися подалі від усього, що має різкий запах чи обіцяє "миттєвий ефект", адже такі суміші часто шкодять більше, ніж допомагають.

Що варто додати для аромату?

Якщо хочете особливий аромат для підлоги, можна взяти улюблену ефірну олію, пише Southern living. На відро теплої води додайте чверть склянки харчової соди та кілька крапель олії.

Також олії можуть допомагати розщеплювати жир, тож ваша підлога сяятиме ще яскравіше. Саме те, що треба для вашого помешкання!

Корисні підказки для дому