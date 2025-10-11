Орехи смогут долго простоять, если хранить их в прохладном и сухом месте, подальше от света, пишет 24 Канал со ссылкой на Sante +. Хозяйки советуют хранить их в хлопковом мешочке или герметичном контейнере.

Среди всех возможных мест, эксперты определили 3 лучших варианта для хранения грецких орехов.

Где хранить грецкие орехи?

Хранение при комнатной температуре

В герметичном контейнере можно хранить уже почищенные грецкие орехи. Закрытая емкость защитит ядра от влаги и воздуха. Некоторые хозяйки даже кладут в банку лавровый лист, который действует как репеллент против насекомых и жучков. А еще он помогает предотвратить плесень.

Контейнер с орехами следует держать подальше от тепла и влаги, чтобы сохранить вкус. Впрочем, хранения орехов в контейнере эффективен лишь на несколько месяцев.

Хранение в холодильнике

Замедлить процесс окисления можно благодаря хранению орехов в холодильнике. Очищенные орехи насыпьте в контейнер и плотно закройте крышкой, чтобы они не впитывали посторонних запахов продуктов. В холодильнике орехи способны простоять хоть всю зиму.



Грецкие орехи можно хранить в холодильнике / Фото Pexels

Хранение в морозилке

Поместите орехи в герметичный пакет или разделите в несколько небольших и поставьте в морозилку. Таким образом орехи могут храниться весь год.

Если орехи пахнет горьким маслом, то это прямой признак того, что он уже испортился. Темно-коричневые на вид орехи также являются непригодными к употреблению.

Эксперт Марта Стюарт рассказала о сроке годности различных орехов. Миндаль хранится 1 год, пекан – 4 месяца, грецкие орехи – 3 месяца, арахис, лесные орехи кешью, фисташки и макадамия – 6 месяцев. Грецкие орехи не обязательно очищать. Они могут храниться даже в скорлупе.

Чтобы они как можно дольше оставались свежими – их нужно вымыть и разложить на противень во включенной духовке, чтобы подсушить их и обеззаразить. Без сушки орехи будут хуже храниться, потому что лишняя влага станет причиной порчи.

