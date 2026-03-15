7 поширених помилок на кухні, які псують смак продуктів: їх робить кожен

Кожен з нас міг помічати, що деякі продукти псуються досить швидко після покупки. Йдеться про запліснявілий хліб, зів’ялу зелень чи овочі. Причина ховається у помилках зберігання.

Найчастіше продукти псуються через високу вологість, неправильний температурний режим та розмноження мікроорганізмів, пише Interia Kobieta.

Читайте також Чи можна постійно накривати їжу харчовою плівкою: дізнайтеся відповідь

Чому продукти швидко псуються?

Помідори в холодильнику

Тримання цих овочів призводить до того, що вони втрачають смак та аромат. Їхнє охолодження – одна з найпопулярніших помилок. Через низьку температуру втрачається вся ніжна текстура. Найкраще тримати помідори подалі від сонячних променів – на кухонній стільниці.

Хліб у поліетиленовому пакеті

Зберігання хліба в поліетилені – помилках багатьох, яка призводить до розвитку цвілі. Пластик утримує вологу, створюючи ідеальне середовище для розмноження мікроорганізмів. Хліб варто зберігати у дерев’яній хлібниці.

Картопля й цибуля

Найпоширеніша помилка – зберігання разом цибулі та картоплі. Цибуля виділяє газ етилен, який пришвидшує проростання картоплі. Овочі треба зберігати окремо в темному та прохолодному місці. У холодильнику картоплю зберігати не варто.

Борошно в паперовому пакеті

Паперова упаковка для борошна не забезпечує захисту від вологи та шкідників, особливо харчової молі. Після відкриття борошно варто пересипати у скляний контейнер.

Зберігання фруктів та овочів разом

Яблука, банани, авокадо та груші разом виробляють велику кількість етилену, який прискорює дозрівання. Якщо зберігати ці фрукти поруч з огірками, броколі чи салатом, то це призведе до пожовтіння й в’янення останніх.



Фрукти та овочі не можна тримати разом / Фото Pexels

Яйця у дверцятах холодильника

Одне з найгірших місць для зберігання яєць – дверцята холодильника. Постійне відкривання та закривання призводить до коливань температури. Найкраще їх тримати в оригінальній упаковці на середній полиці холодильника.

Сире м’ясо на верхній полиці

Вирішальне значення має розташування продуктів у холодильнику. Сире м’ясо та рибу треба завжди тримати на нижній полиці. В ідеалі їх рекомендують тримати в герметичних контейнерах.

До слова, накривати продукти в ємностях можна не лише харчовою плівкою, але й шапочками для душу, пишуть "Добрі новини". Вони придатні для багаторазового використання та зручно фіксуються на посуді завдяки еластичній резинці.

Які ще лайфхаки потрібно знати?