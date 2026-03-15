Чаще всего продукты портятся из-за высокой влажности, неправильного температурного режима и размножения микроорганизмов, пишет Interia Kobieta.

Почему продукты быстро портятся?

Помидоры в холодильнике

Содержание этих овощей приводит к тому, что они теряют вкус и аромат. Их охлаждение – одна из самых популярных ошибок. Из-за низкой температуры теряется вся нежная текстура. Лучше всего держать помидоры подальше от солнечных лучей – на кухонной столешнице.

Хлеб в полиэтиленовом пакете

Хранение хлеба в полиэтилене – ошибках многих, которая приводит к развитию плесени. Пластик удерживает влагу, создавая идеальную среду для размножения микроорганизмов. Хлеб стоит хранить в деревянной хлебнице.

Картофель и лук

Самая распространенная ошибка – хранения вместе лука и картофеля. Лук выделяет газ этилен, который ускоряет прорастание картофеля. Овощи надо хранить отдельно в темном и прохладном месте. В холодильнике картофель хранить не стоит.

Мука в бумажном пакете

Бумажная упаковка для муки не обеспечивает защиты от влаги и вредителей, особенно пищевой моли. После открытия муку следует пересыпать в стеклянный контейнер.

Хранение фруктов и овощей вместе

Яблоки, бананы, авокадо и груши вместе производят большое количество этилена, который ускоряет созревание. Если хранить эти фрукты рядом с огурцами, брокколи или салатом, то это приведет к пожелтению и увяданию последних.



Фрукты и овощи нельзя держать вместе / Фото Pexels

Яйца в дверце холодильника

Одно из худших мест для хранения яиц – дверцы холодильника. Постоянное открывание и закрывание приводит к колебаниям температуры. Лучше всего их держать в оригинальной упаковке на средней полке холодильника.

Сырое мясо на верхней полке

Решающее значение имеет расположение продуктов в холодильнике. Сырое мясо и рыбу надо всегда держать на нижней полке. В идеале их рекомендуют держать в герметичных контейнерах.

К слову, накрывать продукты в емкостях можно не только пищевой пленкой, но и шапочками для душа, пишут "Добрые новости". Они пригодны для многократного использования и удобно фиксируются на посуде благодаря эластичной резинке.

