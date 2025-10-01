Досить часто на ділянках з вересня по листопад можна побачити безліч висаджених хризантем, а все тому, що ці квіти вважаються королевами осені, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Для тих, хто вперше хоче взятися за посадку хризантем, радимо дізнатися про місця, яких варто уникати.

Де не можна садити хризантеми?

Тінисті місця

Хризантеми люблять велику кількість сонячного світла. Квітам для гарного зростання потрібно від 6 до 8 годин світла щодня. Якщо ж вони ростуть в тінистих місцях, то мають більше шансів стати вразливішими до хвороб та шкідників. Нестача сонця вплине й на кількість квітів, яких буде набагато менше. Це правило стосується не лише хризантем на грядках, але й для тих квітів, які ростуть у горщиках.

Погано дреновані ділянки

Квіти люблять рости в добре дренованому ґрунті. Вологе місце може призвести до того, що хризантеми почнуть частіше хворіти. Якщо ж сад повільно дренується, тоді квіти можна висадити на високих грядках. Для погано дренованих місць можна скористатися компостом, який зможе запобігти надмірному зволоженню коріння.

У горщиках хризантемам також потрібна дренована суміш та контейнер з дренажними отворами на дні.



Хризантеми довго цвітуть восени / Фото Pexels

Ділянки з важкою глиною

Погано дренований ґрунт шкідливий для орхідей тим, що в рази збільшує ризик кореневої гнилі. А от занадто переповнений ґрунт глиною вже буде перешкоджати росту коренів рослин.

Садівники радять не обирати місце для посадки, де вода після дощу застоюється, а ґрунт важкий та глинистий. Та якщо варіантів обмаль, то покращити місце можна завдяки компосту й органічним речовинам.

Місця з верхнім зрошенням

Садити хризантеми варто в тих місцях, які будуть регулярно зрошуватися. Сухий ґрунт є стресовим для квітів, тому волога є необхідною. Поливати квіти треба біля основи, оминаючи верхівки листя, бо зайва вода призведе до проблем з цвіллю.

Як підготувати хризантеми до зими?

Після кількох днів морозів, листя квітів відмирає та стає коричневим, пише Gardening Know How. У такому випадку хризантеми потрібно обрізати. Стебла куща обрізаються до 10 сантиметрів над землею. Якщо не обрізати хризантеми біля самої землі, то наступного року виросте набагато менше стебел.

Захистить рослину від промерзання шар мульчі – нею може бути солома чи листя. Мульча допомагає підтримувати однакову температуру.

