Довольно часто на участках с сентября по ноябрь можно увидеть множество высаженных хризантем, а все потому, что эти цветы считаются королевами осени, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Для тех, кто впервые хочет взяться за посадку хризантем, советуем узнать о местах, которых стоит избегать.
Где нельзя сажать хризантемы?
Тенистые места
Хризантемы любят большое количество солнечного света. Цветам для хорошего роста нужно от 6 до 8 часов света ежедневно. Если же они растут в тенистых местах, то имеют больше шансов стать уязвимыми к болезням и вредителям. Недостаток солнца повлияет и на количество цветов, которых будет гораздо меньше. Это правило касается не только хризантем на грядках, но и для тех цветов, которые растут в горшках.
Плохо дренированные участки
Цветы любят расти в хорошо дренированной почве. Влажное место может привести к тому, что хризантемы начнут чаще болеть. Если же сад медленно дренируется, тогда цветы можно высадить на высоких грядках. Для плохо дренированных мест можно воспользоваться компостом, который сможет предотвратить чрезмерное увлажнение корней.
В горшках хризантемам также нужна дренированная смесь и контейнер с дренажными отверстиями на дне.
Хризантемы долго цветут осенью / Фото Pexels
Участки с тяжелой глиной
Плохо дренированная почва вредна для орхидей тем, что в разы увеличивает риск корневой гнили. А вот слишком переполненный грунт глиной уже будет препятствовать росту корней растений.
Садоводы советуют не выбирать место для посадки, где вода после дождя застаивается, а почва тяжелая и глинистая. Но если вариантов мало, то улучшить место можно благодаря компосту и органическим веществам.
Места с верхним орошением
Сажать хризантемы стоит в тех местах, которые будут регулярно орошаться. Сухая почва является стрессовой для цветов, поэтому влага необходима. Поливать цветы надо у основания, минуя верхушки листьев, потому что лишняя вода приведет к проблемам с плесенью.
Как подготовить хризантемы к зиме?
После нескольких дней морозов, листья цветов отмирают и становятся коричневыми, пишет Gardening Know How. В таком случае хризантемы нужно обрезать. Стебли куста обрезаются до 10 сантиметров над землей. Если не обрезать хризантемы у самой земли, то в следующем году вырастет гораздо меньше стеблей.
Защитит растение от промерзания слой мульчи – ею может быть солома или листья. Мульча помогает поддерживать одинаковую температуру.
Какие растения нельзя сажать возле роз?
- Розы не стоит сажать рядом с сиренью, антиринумом, мальвами, мятой, а также перцем, помидорами и картофелем, потому что эти растения могут препятствовать их цветению.
- Эти растения могут затенять розы, забирать влагу, передавать болезни и отпугивать опылителей.