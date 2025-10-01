Довольно часто на участках с сентября по ноябрь можно увидеть множество высаженных хризантем, а все потому, что эти цветы считаются королевами осени, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Для тех, кто впервые хочет взяться за посадку хризантем, советуем узнать о местах, которых стоит избегать.

Где нельзя сажать хризантемы?

Тенистые места

Хризантемы любят большое количество солнечного света. Цветам для хорошего роста нужно от 6 до 8 часов света ежедневно. Если же они растут в тенистых местах, то имеют больше шансов стать уязвимыми к болезням и вредителям. Недостаток солнца повлияет и на количество цветов, которых будет гораздо меньше. Это правило касается не только хризантем на грядках, но и для тех цветов, которые растут в горшках.

Плохо дренированные участки

Цветы любят расти в хорошо дренированной почве. Влажное место может привести к тому, что хризантемы начнут чаще болеть. Если же сад медленно дренируется, тогда цветы можно высадить на высоких грядках. Для плохо дренированных мест можно воспользоваться компостом, который сможет предотвратить чрезмерное увлажнение корней.

В горшках хризантемам также нужна дренированная смесь и контейнер с дренажными отверстиями на дне.



Хризантемы долго цветут осенью / Фото Pexels

Участки с тяжелой глиной

Плохо дренированная почва вредна для орхидей тем, что в разы увеличивает риск корневой гнили. А вот слишком переполненный грунт глиной уже будет препятствовать росту корней растений.

Садоводы советуют не выбирать место для посадки, где вода после дождя застаивается, а почва тяжелая и глинистая. Но если вариантов мало, то улучшить место можно благодаря компосту и органическим веществам.

Места с верхним орошением

Сажать хризантемы стоит в тех местах, которые будут регулярно орошаться. Сухая почва является стрессовой для цветов, поэтому влага необходима. Поливать цветы надо у основания, минуя верхушки листьев, потому что лишняя вода приведет к проблемам с плесенью.

Как подготовить хризантемы к зиме?

После нескольких дней морозов, листья цветов отмирают и становятся коричневыми, пишет Gardening Know How. В таком случае хризантемы нужно обрезать. Стебли куста обрезаются до 10 сантиметров над землей. Если не обрезать хризантемы у самой земли, то в следующем году вырастет гораздо меньше стеблей.

Защитит растение от промерзания слой мульчи – ею может быть солома или листья. Мульча помогает поддерживать одинаковую температуру.

