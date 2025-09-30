Як пише Grow Veg, рівень морозостійкості нарцисів залежить від сорту та погодних умов, передає 24 Канал.

Який мороз витримують нарциси?

Нарциси – це доволі морозостійкі цибулинні рослини, здатні переживати суворі зимові умови в помірному кліматі.

Сходи та бутони: На цій стадії нарциси можуть витримати короткочасні заморозки до -6…-8 градусів.

Розкриті квітки та зав'язь: Температура нижче -1 градусів вже є небезпечною для сформованої зав'язі, а розкриті квітки можуть загинути вже при -2…-3 градусів.

Водночас ступінь морозостійкості залежить від сорту: деякі ранні чи декоративні види можуть бути чутливішими до пізніх заморозків.



Який мороз витримують нарциси / Фото Unsplash

У дослідженнях Iowa State University зазначають, що листя та бутони нарцисів можуть витримувати незначні заморозки до -4 градусів. Якщо ж мороз опускається нижче, наприклад, до -5 градусів або нижче, це може пошкодити квітки та листя, але, як правило, сама цибулина залишається життєздатною під землею, особливо якщо ґрунт має покривала (сніг, мульча), що захищають від екстремального холоду.

Коли садити нарциси восени?