Досвідчені садівники рекомендують тримати троянди подалі від великих дерев і чагарників, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Деякі рослини можуть затінювати троянди, а також забирати вологу й поживні речовини.

Які сусіди є поганими для троянди?

Бузок

Кущі бузка схильні до борошнистої роси, тому їх краще не садити поруч з трояндами. Окрім того, троянди разом з бузком можуть перестати цвісти, бо кущ буде забирати всю воду через потужну кореневу систему.

Антирінум

Однорічні квіти садівники рекомендують вирощувати далеко від троянд. Рослини також схильні до борошнистої роси й іржі, яка часто атакує троянду.



Деякі рослини не варто садити поруч з трояндами / Фото Pexels

Перець, помідори та картопля

Ці овочі часто атакує попелиця й павутинний кліщ, які можуть легко перебратися на кущі з трояндами. Також вони здатні передати квітам різні грибкові інфекції.

Мальви

Садівники радять ніколи не садити мальву поруч з трояндою, бо рослина здатна заразити кущі квітів іржею.

М’ята

Ароматна рослина здатна дуже швидко поширюватися на ділянці, тому може навіть пригнічувати ріст троянд. Також сильний запах м’яти може відлякувати запилювачів від троянд.

Щоб вберегти троянди від шкідників, дачники радять садити живокіст, який приваблює жуків та отруює своїм листям.

Навіщо опускати троянди в кип'яток?

Зів'ялі квіти у вазі можна врятувати, розповіла у своєму тіктоці флористка Олена Замрій. Виявляється, що кип'яток допомагає випустити повітря, яке забило стебла квітів. Саме через це до бутонів не потрапляла вода.

Квіти потрібно переставити в посудину й залити кип'ятком на 2 сантиметри. Коли на дні з'являться бульбашки, то їх потрібно витягнути й обрізати обшпарене стебло. Тоді квіти ставлять в холоду воду, а вже через кілька годин вони знову розквітнуть.

Як врятувати зів'ялі троянди: дивіться відео

Який добривом скористатися восени для троянд?