Лайфхаки Секрети дачника
24 квітня, 22:12
Народний метод з цвяхами шкодить гортензіям: що насправді їм допомагає

Юлія Турелик
Основні тези
  • Метод з іржавими цвяхами неефективний для гортензій, оскільки форма заліза не засвоюється рослинами.
  • Експерти рекомендують використовувати хелатне залізо та знижувати рН ґрунту для ефективного підживлення гортензій.
Багато садівників досі вірять у старий лайфхак про те, що нібито іржаві цвяхи чи іржава вода допомагають оживити гортензії. Проте на практиці цей метод майже не працює, тому є значно ефективніше рішення.

Часом кущі гортензій мають таку проблему як пожовтіння листя, пише Gardening Know How. Це стається через міжжилковий хлороз – стан, коли листя світлішає, а прожилки залишаються зеленими.

Це прямий сигнал про дефіцит заліза, без якого рослина не може нормально виробляти хлорофіл і живитися через фотосинтез.

Чому народний метод з цвяхами не підходить?

Садівники раніше керувалися логікою, що іржа має залізо, тож повинна допомогти рослинам. Однак проблема полягає в тому, що ця форма заліза практично не засвоюється рослинами. Вона розчиняється дуже повільно і залишається недоступною для коренів, особливо якщо ґрунт має лужний рH.

У результаті рослина продовжує голодувати, навіть якщо залізо формально є в ґрунті.

Замість цього експерти радять використовувати хелатне залізо – спеціальну форму, яку рослини можуть швидко засвоїти. Воно доступне у вигляді розчинів, гранул чи обприскування.


Гортензіям допомагає хелатне залізо / Фото Pexels

Найшвидший ефект дає обробка по листю. У такому разі залізо потрапляє безпосередньо в тканини і вже за кілька днів починає зеленіти.

Втім, важливо не лише підживити, але й виправити ґрунт. Саме підживлення дає швидкий результат, але не вирішує проблему повністю. Якщо ґрунт залишатиметься занадто лужним – хлороз повернеться.

Тому для довготривалого ефекту варто поступово знижувати рН за допомогою сірки чи спеціальних добрив для кислотолюбних рослин. Також корисною є мульча з соснової хвої чи листя.

Квітень вважається оптимальним місяцем для першого підживлення гортензій, йдеться на ютуб-каналі "Оксана декор сад". Дачники радять використовувати добрива з калієм та фосфором, а не азотні, для зміцнення кореневої системи та рясного цвітіння.

Часті питання

Яка основна причина пожовтіння листя гортензій?

Основна причина пожовтіння листя гортензій — міжжилковий хлороз, який виникає через дефіцит заліза. Це заважає рослині нормально виробляти хлорофіл і здійснювати фотосинтез.

Чому використання іржавих цвяхів як джерела заліза неефективно для гортензій?

Використання іржавих цвяхів неефективне, тому що ця форма заліза не засвоюється рослинами. Вона розчиняється дуже повільно і залишається недоступною для коренів, особливо в ґрунті з лужним рН.

Який альтернативний метод підживлення залізом рекомендують експерти для гортензій?

Експерти рекомендують використовувати хелатне залізо, яке рослини можуть швидко засвоїти. Воно доступне у вигляді розчинів, гранул чи обприскування, і дає швидкий ефект при обробці по листю.

