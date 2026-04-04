І хоч укуси кліщів безболісні, вони можуть бути дуже небезпечними, оскільки переносять хворобу Лайма та захворювання, які викликають мінінгіт, пише WP Kobieta.

Як вберегти приватну ділянку від кліщів?

Паразитів можна знайти скрізь: у парках, лісах, присадибних будинках. Домашні тварини також схильні до кліщів. Саме тому важливо ретельно оглядати їхню шерсть після кожної прогулянки.

В аптеках продаються різні засоби від кліщів. Проте часто ми забуваємо використовувати їх перед виходом з дому. Втім, існує простий спосіб захистити себе від кліщів у саду.

Потрібно лише встановити годівницю для птахів у саду. Вона привабить горобців, дроздів, синиць, які харчуються кліщами. Птахи будуть ними харчуватися, зменшуючи популяцію цих шкідників з ділянки.



Проте кліщі мають винятковий нюх, що дозволяє їм відчувати запах своєї здобичі. Саме тому рекомендовано посадити розмарин, лаванду, базилік, чебрець, м’яту. Аромати цих рослин відлякують кліщів, тому вони більше не з’являтимуться в саду чи на подвір’ї.

Для боротьби з мурахами на ділянці можна використовувати оцет, змішаний з водою, щоб дезорієнтувати комах і змусити їх покинути територію, пишуть "Добрі новини". Діатомова земля є ефективним засобом проти мурах як на ділянці, так і в оселі, пошкоджуючи їхній захисний шар та змушуючи їх залишити місце проживання.

