Здоровье ваших растений зависит от многих факторов. О какой мелочи все часто забывают – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Endless Summer.

О какой мелочи все забывают

Свет солнца – главный источник здоровья растений. И для того, чтобы они развивались равномерно, важно периодически оборачивать горшок, чтобы все растение получало порцию жизни.

Свет важен для всех растений / Фото Pixabay

Для того чтобы это правило вошло в рутину без лишних проблем, просто совместите его с поливом. Так вы ничего не забудете, а ваши растения будут развиваться правильно и органично.

Почему это работает?

Все растения фототропные, то есть буквально "тянутся" к источнику света. Подсолнухи здесь самые активные, но такое "поведение" присуще всем видам растений, подсказывает Gardening.

Если попадание света на растения одностороннее, то это может привести к неравномерному развитию стороны, на которую попадает свет, и другим проблемам.

