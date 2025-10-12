Не всі кімнатні рослини вибагливі до догляду: деякі підійдуть навіть аматорам, що часто бувають у роз'їздах та не встигають їх вчасно поливати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Які кімнатні рослини не потребують догляду?

Драцена

Драцена – це одна з найлегших у вирощуванні рослин, адже вона може пристосуватися до різних умов освітлення та не засохне, якщо ви пропустите кілька поливів. До того ж поливати її потрібно тільки раз на два тижні влітку та один раз на місяць у холодні місяці.

Заміокулькас

Попри те. що рослина має неймовірно красиве глянцеве листя, вона надзвичайно проста у догляді. Її слід посадити у добре дреновану землю для горщиків та дати просохнути між поливами. А вносити воду потрібно двічі на місяць влітку та всього один раз взимку.

Потос

Потос – це справжній друг лінивих квітникарів. Рослина дуже швидко росте навіть за мінімального догляду. Надає перевагу потос непрямому, проте яскравому світлу, але все ж може витримати тривалі періоди низької освітленості.

Африканська фіалка

Якщо вам хочеться, аби кімнатні рослини також потішили вас і красивим цвітінням, тоді фіалка може стати одним з найкращих варіантів, пише The Spruce. Вони невибагливі до джерела світла, а також не потребують частого поливу – достатньо буде підливати їх раз на тиждень.

