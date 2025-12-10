Зимой многие ежедневные привычки кажутся мелочами, но именно они чаще всего повышают счета за отопление, сообщает 24 Канал со ссылкой на Оnet. Часто тепло буквально "убегает" из дома из-за частых ошибок, которые повторяет каждый из нас.

Какие основные ошибки делают зимой?

Одной из самых распространенных ошибок является работа радиаторов на максимальной мощности в течение всего дня. Это не помогает быстрее согреть помещение, зато увеличивает расходы и перегревает воздух. Значительно эффективнее держать стабильную температуру и усиливать обогрев только тогда, когда дома есть люди.

Как сохранить дом в тепле, а кошелек полным / Фото unsplash

Проблемы возникают и тогда, когда радиаторы закрыты мебелью, шторами или сушкой одежды. Тепло не циркулирует по комнате, оставаясь у батареи, и система работает дольше, чем нужно.

Отдельного внимания требует техническое состояние котла – забитые фильтры, воздух в системе или низкое давление заметно снижают эффективность обогрева. Регулярное обслуживание помогает избежать лишних расходов.

Часто отапливают комнаты, которыми почти не пользуются. Это бесполезные расходы. Лучше закрыть двери и уменьшить обогрев в пустых помещениях.

Еще один критический момент – изоляция. Негерметичные окна и двери быстро выпускают тепло. Даже простые уплотнители или термошторы способны заметно улучшить ситуацию.

Как уменьшить расходы без дискомфорта?

Днем стоит открывать шторы и впустить свет и солнце – это естественно догревает помещение, пишет Money digest. Вечером плотные шторы удержат тепло и создадут своеобразный барьер от холода.

Даже небольшие изменения в ежедневных привычках дают ощутимый эффект в счетах. В течение дня они занимают секунды, но сохранят вам немало денег.

Какие советы пригодятся?