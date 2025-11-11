Припиніть викидати шкірки від картоплі: це справжній скарб на господарці

Більшість з нас викидають шкірку від картоплі, але навіть не підозрюють про те, що її можна використовувати у господарстві. Шкірка може стати натуральним добривом для грядок чи корисним продуктом для краси.

Шкірка картоплі багата на калій, крохмаль, фосфор та магній, пише 24 Канал з посиланням на Gardening Know How. Саме ці елементи є важливими у формуванні рослини та зміцненні її кореневої системи.

Як використовувати картопляні шкірки у господарстві?

Добриво з картопляних шкірок

Щоб у ґрунт не потрапили різні бактерії чи грибки – шкірки від картоплі потрібно знезаразити. Достатньо буде поставити шкірки у морозильну камеру на добу.

На початку листопада шкірки картоплі можна закопати біля плодових дерев. Відійдіть півметра від стовбура й закопайте харчові відходи на глибину 15 сантиметрів. Вже навесні таке добриво відмінно спрацює. За бажання, картопляне лушпиння можна поєднати з гноєм чи компостом.

Зафарбовування сивини

Для жінок, які мають кілька сивих волосинок є одна хитрість, яка дозволить уникнути фарбування волосся хімічними засобами. Потрібно проварити лушпиння двох картоплин впродовж 20 хвилин й дати йому охолонути. Отриманою водою потрібно ополіскувати волосся після кожного миття.



Шкірку від картоплі не варто викидати / Фото Freepik

Світловолосі жінки завдяки цьому розчину отримають однорідний колір, а на темних локонах засіб затемнить сивину й вдало її приховає.

Догляд за обличчям

Шкіркою від картоплі можна освітлити шкіру обличчя. Окрім того, відходи працюють як живильна маска. Потрібно картопляне лушпиння перетерти блендером до утворення пасти й нанести на ділянки з пігментацією та висипанням.

Наші бабусі колись навіть натирали картопляними шкірками обличчя, щоб зробити зморшки менш помітними.

