Прекратите выбрасывать кожуру от картофеля: это настоящее сокровище на хозяйстве

Большинство из нас выбрасывают кожуру от картофеля, но даже не подозревают о том, что ее можно использовать в хозяйстве. Кожура может стать натуральным удобрением для грядок или полезным продуктом для красоты.

Кожура картофеля богата на калий, крахмал, фосфор и магний, пишет 24 Канал со ссылкой на Gardening Know How. Именно эти элементы важны в формировании растения и укреплении его корневой системы.

Как использовать картофельные корки в хозяйстве?

Удобрение из картофельных шкурок

Чтобы в почву не попали различные бактерии или грибки – кожуры от картофеля нужно обеззаразить. Достаточно будет поставить кожуру в морозильную камеру на сутки.

В начале ноября кожуру картофеля можно закопать возле плодовых деревьев. Отойдите полметра от ствола и закопайте пищевые отходы на глубину 15 сантиметров. Уже весной такое удобрение отлично сработает. При желании, картофельную шелуху можно совместить с навозом или компостом.

Закрашивание седины

Для женщин, которые имеют несколько седых волосков есть одна хитрость, которая позволит избежать окрашивания волос химическими средствами. Нужно проварить шелуху двух картофелин в течение 20 минут и дать ей остыть. Полученной водой нужно ополаскивать волосы после каждого мытья.



Кожуру от картофеля не стоит выбрасывать / Фото Freepik

Светловолосые женщины благодаря этому раствору получат однородный цвет, а на темных локонах средство затемнит седину и удачно ее скроет.

Уход за лицом

Кожурой от картофеля можно осветлить кожу лица. Кроме того, отходы работают как питательная маска. Нужно картофельную шелуху перетереть блендером до образования пасты и нанести на участки с пигментацией и высыпаниями.

Наши бабушки когда-то даже натирали картофельными кожурами лицо, чтобы сделать морщины менее заметными.

Чтобы картофель хорошо простоял всю зиму, его нужно правильно хранить. Добавление 5 – 10 каштанов или желудей к картофелю во время хранения может предотвратить прорастание и порчу овощей, говорится на ютуб-канале "Огородницы из Одессы". Сухая хвоя, разложена между слоями картофеля, также помогает сохранить картофель, предотвращая влажность и прорастание благодаря эфирным маслам.

