Прекратите выбрасывать кожуру от картофеля: это настоящее сокровище на хозяйстве
- Картофельные кожуры можно использовать как натуральное удобрение для грядок, предварительно обеззаразив их в морозильной камере.
- Кожуры картофеля также могут быть использованы для закрашивания седины и как питательная маска для лица.
Большинство из нас выбрасывают кожуру от картофеля, но даже не подозревают о том, что ее можно использовать в хозяйстве. Кожура может стать натуральным удобрением для грядок или полезным продуктом для красоты.
Кожура картофеля богата на калий, крахмал, фосфор и магний, пишет 24 Канал со ссылкой на Gardening Know How. Именно эти элементы важны в формировании растения и укреплении его корневой системы.
Читайте также Не выбрасывайте: как можно использовать скорлупу от орехов
Как использовать картофельные корки в хозяйстве?
Удобрение из картофельных шкурок
Чтобы в почву не попали различные бактерии или грибки – кожуры от картофеля нужно обеззаразить. Достаточно будет поставить кожуру в морозильную камеру на сутки.
В начале ноября кожуру картофеля можно закопать возле плодовых деревьев. Отойдите полметра от ствола и закопайте пищевые отходы на глубину 15 сантиметров. Уже весной такое удобрение отлично сработает. При желании, картофельную шелуху можно совместить с навозом или компостом.
Закрашивание седины
Для женщин, которые имеют несколько седых волосков есть одна хитрость, которая позволит избежать окрашивания волос химическими средствами. Нужно проварить шелуху двух картофелин в течение 20 минут и дать ей остыть. Полученной водой нужно ополаскивать волосы после каждого мытья.
Кожуру от картофеля не стоит выбрасывать / Фото Freepik
Светловолосые женщины благодаря этому раствору получат однородный цвет, а на темных локонах средство затемнит седину и удачно ее скроет.
Уход за лицом
Кожурой от картофеля можно осветлить кожу лица. Кроме того, отходы работают как питательная маска. Нужно картофельную шелуху перетереть блендером до образования пасты и нанести на участки с пигментацией и высыпаниями.
Наши бабушки когда-то даже натирали картофельными кожурами лицо, чтобы сделать морщины менее заметными.
Чтобы картофель хорошо простоял всю зиму, его нужно правильно хранить. Добавление 5 – 10 каштанов или желудей к картофелю во время хранения может предотвратить прорастание и порчу овощей, говорится на ютуб-канале "Огородницы из Одессы". Сухая хвоя, разложена между слоями картофеля, также помогает сохранить картофель, предотвращая влажность и прорастание благодаря эфирным маслам.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Не сажайте лук во влажных местах, тени, после корнеплодов или лука/чеснока, под деревьями или возле заборов.
Дачница поделилась сортами баклажанов, которые дали лучший урожай, среди которых Бриска F1, Брат F1, Фибина F1, Эпик F1, Лаура F1, Казимир F1, Зебрино F1 и Белое яйцо.
Частые вопросы
Почему кожура картофеля полезна для почвы?
Кожура картофеля богата на калий, крахмал, фосфор и магний - эти элементы важны для формирования растений и укрепления их корневой системы.
Как можно использовать картофельные корки для ухода за волосами?
После проваривания шелухи двух картофелин в течение 20 минут полученную воду можно использовать для ополаскивания волос - это поможет затемнить седину и придать волосам однородный цвет.
Каким образом картофельная кожура может использоваться для ухода за кожей лица?
Картофельную шелуху можно перетереть до пасты и наносить на участки с пигментацией и высыпаниями - она действует как питательная маска и помогает осветлить кожу лица.