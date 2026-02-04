Викинете пінопласт – наробите шкоди: як правильно його утилізувати
- Пінопласт не розкладається в природі, розпадаючись на небезпечний мікропластик, тому його не можна просто викидати.
- Чистий пакувальний пінопласт можна викидати в баки для пластику, але будівельний пінопласт потребує спеціального поводження та утилізації.
Пінопласт часто прибуває разом з побутовою технікою чи іншими товарами. Зазвичай ми його просто викидаємо – і це дуже серйозна помилка.
Пінопласт – це унікальний матеріал, який лише на 2% складається з пластику, все решта – повітря. Однак все не так просто: він дуже небезпечний для природи та став кошмаром переробників, розповідає Onet.
Читайте також Лютнева обробка саду вирішує майбутній урожай: що обов’язково зробити до весни
Чому не можна викидати пінопласт?
У природі він не розкладається століттями. В процесі він розпадається на небезпечний мікропластик, який потрапляє у ґрунт та воду. А його обʼєм та легка вага стали логістичною проблемою для переробників.
Пінопласт небезпечний для довкілля / Фото Morizon
Чистий пінопласт потрібно викидати в баки для пластику. Важливо зекономити місце, тому доцільно буде розламати його на дрібніші деталі.
Одноразові лотки від м’яса, контейнери для їжі на виніс або брудні шматки не переробляються. Через складність очищення від жиру та органіки їх треба кидати у контейнери для змішаних відходів.
Що робити з будівельним пінопластом?
Переробляти будівельний пінопласт складно через бруд. На ньому залишається чимало сміття – цементу, штукатурки чи фасадних фарб, розповідає Morele.
Такі будівельні відходи потрібно вивозити на спеціальні майданчики для великогабаритного сміття. В іншому випадку ви можете завдати довкіллю значної шкоди.
Які поради стануть у пригоді?
- Перевірка горіхів перед вживанням може врятувати ваше здоровʼя.
- А ці прості засоби допоможуть позбутися неприємного запаху з раковини.
Часті питання
Чому пінопласт вважається небезпечним для природи?
Пінопласт не розкладається в природі століттями та розпадається на небезпечний мікропластик, який потрапляє в ґрунт і воду — це становить загрозу для довкілля.
Як правильно сортувати пакувальний пінопласт?
Чистий пакувальний пінопласт без залишків скотчу, наклейок чи клею можна викидати в баки для пластику. Його слід розламати на дрібніші шматки, щоб він займав менше місця.
Які особливості утилізації будівельного пінопласту?
Будівельний пінопласт з залишками цементу чи фарби не можна викидати у загальні баки. Його слід вивозити до муніципальних центрів управління відходами або замовляти послугу вивезення у спеціалізованих компаній.