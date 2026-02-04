Укр Рус
4 февраля, 22:30
2

Выбросите пенопласт – наделаете вреда: как правильно его утилизировать

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • Пенопласт не разлагается в природе, распадаясь на опасный микропластик, поэтому его нельзя просто выбрасывать.
  • Чистый упаковочный пенопласт можно выбрасывать в баки для пластика, но строительный пенопласт требует специального обращения и утилизации.

Пенопласт часто прибывает вместе с бытовой техникой или другими товарами. Обычно мы его просто выбрасываем – и это очень серьезная ошибка.

Пенопласт – это уникальный материал, который лишь на 2% состоит из пластика, все остальное – воздух. Однако все не так просто: он очень опасен для природы и стал кошмаром переработчиков, рассказывает Onet.

Почему нельзя выбрасывать пенопласт?

В природе он не разлагается веками. В процессе он распадается на опасный микропластик, который попадает в почву и воду. А его объем и легкий вес стали логистической проблемой для переработчиков.

Пенопласт опасен для окружающей среды / Фото Morizon

Чистый пенопласт нужно выбрасывать в баки для пластика. Важно сэкономить место, поэтому целесообразно будет разломать его на более мелкие детали.

Одноразовые лотки от мяса, контейнеры для еды на вынос или грязные куски не перерабатываются. Из-за сложности очистки от жира и органики их надо бросать в контейнеры для смешанных отходов.

Что делать со строительным пенопластом?

Перерабатывать строительный пенопласт сложно из-за грязи. На нем остается немало мусора – цемента, штукатурки или фасадных красок, рассказывает Morele.

Такие строительные отходы нужно вывозить на специальные площадки для крупногабаритного мусора. В противном случае вы можете нанести окружающей среде значительный вред.

Какие советы пригодятся?

Частые вопросы

Почему пенопласт считается опасным для природы?

Пенопласт не разлагается в природе веками и распадается на опасный микропластик, который попадает в почву и воду - это представляет угрозу для окружающей среды.

Как правильно сортировать упаковочный пенопласт?

Чистый упаковочный пенопласт без остатков скотча, наклеек или клея можно выбрасывать в баки для пластика. Его следует разломать на более мелкие куски, чтобы он занимал меньше места.

Какие особенности утилизации строительного пенопласта?

Строительный пенопласт с остатками цемента или краски нельзя выбрасывать в общие баки. Его следует вывозить в муниципальные центры управления отходами или заказывать услугу вывоза у специализированных компаний.