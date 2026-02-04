Выбросите пенопласт – наделаете вреда: как правильно его утилизировать

Пенопласт часто прибывает вместе с бытовой техникой или другими товарами. Обычно мы его просто выбрасываем – и это очень серьезная ошибка.

Пенопласт – это уникальный материал, который лишь на 2% состоит из пластика, все остальное – воздух. Однако все не так просто: он очень опасен для природы и стал кошмаром переработчиков, рассказывает Onet.

Читайте также Февральская обработка сада решает будущий урожай: что обязательно сделать до весны

Почему нельзя выбрасывать пенопласт?

В природе он не разлагается веками. В процессе он распадается на опасный микропластик, который попадает в почву и воду. А его объем и легкий вес стали логистической проблемой для переработчиков.

Пенопласт опасен для окружающей среды / Фото Morizon

Чистый пенопласт нужно выбрасывать в баки для пластика. Важно сэкономить место, поэтому целесообразно будет разломать его на более мелкие детали.

Одноразовые лотки от мяса, контейнеры для еды на вынос или грязные куски не перерабатываются. Из-за сложности очистки от жира и органики их надо бросать в контейнеры для смешанных отходов.

Что делать со строительным пенопластом?

Перерабатывать строительный пенопласт сложно из-за грязи. На нем остается немало мусора – цемента, штукатурки или фасадных красок, рассказывает Morele.

Такие строительные отходы нужно вывозить на специальные площадки для крупногабаритного мусора. В противном случае вы можете нанести окружающей среде значительный вред.

Какие советы пригодятся?