Зіпсовані горіхи рідко виглядають катастрофічно. Найчастіше вони без плісняви й різких змін кольору, але інші тривожні сигнали є, пише Сooking.

Як відрізнити зіпсовані горіхи від нормальних?

Перше, на що варто звернути увагу, – запах. Свіжі горіхи мають легкий, нейтральний або приємний аромат. Якщо з’являється затхлість, то це вже зіпсований продукт. Вони не мають пахнути старою олією.

Як визначити якісні горіхи / Фото Unsplash

Якщо горіх гіркий на смак або здається, що він пече, то це також недобре. Також горіх не має залишати неприємний посмак.

Дуже важливий вигляд чищених горіхів. Потемніння, сіруватий наліт, плями або надмірна сухість – ознаки неправильного зберігання або старості. Вони можуть виглядати цілими, але структура вже змінена.

Якщо шкарлупа нечищених горіхів легка, тріснута, має сторонній запах або всередині чути "пустоту" при струшуванні, варто насторожитися. Добрий горіх у шкаралупі зазвичай важкий і щільний.

І останнє на що варто звернути увагу – пліснява. Навіть невелика кількість білого, сірого чи зеленкуватого нальоту – причина не використовувати горіхи. Особливо це стосується чищених ядер, де пліснява швидко поширюється.

Як зберігати горіхи, щоб вони не псувалися?

Чищені горіхи потребують сухого і прохолодного місця. Найкраще – герметична банка або контейнер із кришкою, пише Epicurious.

Повітря і волога – головні вороги смаку й аромату. Неочищені горіхи краще тримати у тканинних мішечках або кошиках, де є циркуляція повітря. Пластикові пакети без вентиляції – не найкращий варіант.

Окремо варто згадати холодильник і морозильну камеру. Для чищених горіхів це допустиме рішення, якщо вони добре запаковані. Так вони зберігають смак довше і не вбирають сторонні запахи.

