Пінопласт – це унікальний матеріал, який лише на 2% складається з пластику, все решта – повітря. Однак все не так просто: він дуже небезпечний для природи та став кошмаром переробників, розповідає Onet.

Читайте також Лютнева обробка саду вирішує майбутній урожай: що обов’язково зробити до весни

Чому не можна викидати пінопласт?

У природі він не розкладається століттями. В процесі він розпадається на небезпечний мікропластик, який потрапляє у ґрунт та воду. А його обʼєм та легка вага стали логістичною проблемою для переробників.

Пінопласт небезпечний для довкілля / Фото Morizon

Чистий пінопласт потрібно викидати в баки для пластику. Важливо зекономити місце, тому доцільно буде розламати його на дрібніші деталі.

Одноразові лотки від м’яса, контейнери для їжі на виніс або брудні шматки не переробляються. Через складність очищення від жиру та органіки їх треба кидати у контейнери для змішаних відходів.

Що робити з будівельним пінопластом?

Переробляти будівельний пінопласт складно через бруд. На ньому залишається чимало сміття – цементу, штукатурки чи фасадних фарб, розповідає Morele.

Такі будівельні відходи потрібно вивозити на спеціальні майданчики для великогабаритного сміття. В іншому випадку ви можете завдати довкіллю значної шкоди.

Які поради стануть у пригоді?