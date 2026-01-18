Водіїв закликають не паркувати авто біля будинків: чим це загрожує
- Водіїв попереджають не паркувати автомобілі біля будинків, оскільки під час потеплінь з дахів можуть падати важкі брили льоду.
- Пішоходів закликають бути обережними і уникати ходіння під дахами, особливо під час відлиги, щоб уникнути травм від падіння снігу чи криги.
Взимку водії можуть зіштовхнутися з доволі неприємною ситуацією, коли важкі брили опадають з дахів. Якщо пішохідні зони обгороджують від людей, то з паркуванням автомобіля варто бути обережними.
Попри те, що висока мінусова температура продовжує зберігатися вже кілька тижнів, все ж таки в денну пору трохи тепліє, тому зростає небезпека сходження льоду з дахів будівель, пише 24 Канал.
Читайте також Чому взимку розряджається акумулятор: відповідь автомобілістів
Чому не можна паркувати машину поруч з будинками?
Коли температура підвищується, то снігові маси починають активно танути, втрачаючи зчеплення з поверхнею дахів. У результаті важкі брили можуть впасти вниз, створюючи загрозу для припаркованих автомобілів.
Один з таких випадків показав у своєму тіктоці львівський блогер Андрій Гаврилів. Брила впала на капот припаркованої машини й пошкодила її. Саме тому водіїв застерігають не залишати транспортні засоби під будинками, балконами та навісами.
Брила пошкодила лобове скло авто: дивіться відео
Навіть незначний шар мокрого снігу чи льоду, що падає з висоти кількох поверхів, здатен пошкодити дах автомобіля, лобове скло чи капот. Небезпеку становлять будівлі старої забудови, покрівля яких перебуває в незадовільному стані.
Також падіння снігу чи криги може травмувати людей, тому пішоходів закликають бути обережними й не ходити попід дахами будинків й звертати увагу на попереджувальні стрічки та оголошення. У період відлиги варто обирати безпечні маршрути й триматися якомога далі від стін будівель.
Дотримання простих правил безпеки під час потепління допоможуть уникнути травм та дорогого ремонту автомобіля.
Що робити, якщо замерзли двері в машині?
Щоб відкрити замерзлі двері, натисніть м'яко всередину по периметру, уникаючи різких рухів, або використовуйте тепле повітря з фена, йдеться на Reddit. Не використовуйте окріп для розморожування дверей, щоб уникнути пошкодження лакофарбного покриття, а краще скористайтеся спеціальними розморожувачами чи спиртом.
Які ще є автомобільні секрети?
Для створення домашньої рідини для омивання скла потрібно змішати 1 літр води, пів склянки медичного спирту та 1 чайну ложку засобу для миття посуду.
Тверде мило може служити освіжувачем повітря в автомобілі, якщо зробити кілька отворів в упаковці і покласти під сидіння.
Часті питання
Чому під час потепління зростає небезпека сходження льоду з дахів?
Коли температура підвищується, снігові маси починають активно танути, втрачаючи зчеплення з поверхнею дахів. Це може призвести до падіння важких брил льоду, які становлять загрозу для людей і майна.
Які пошкодження можуть виникнути від падіння льоду з дахів на автомобілі?
Навіть незначний шар мокрого снігу чи льоду, що падає з висоти кількох поверхів, здатен пошкодити дах автомобіля, лобове скло чи капот. Це може призвести до серйозних пошкоджень та великих витрат на ремонт.
Які заходи безпеки варто дотримуватися пішоходам і водіям під час періоду відлиги?
Пішоходів закликають бути обережними й не ходити попід дахами будинків, а водіям не слід залишати транспортні засоби під будинками, балконами та навісами. Важливо звертати увагу на попереджувальні стрічки та оголошення й обирати безпечні маршрути.