Несмотря на то, что высокая минусовая температура продолжает сохраняться уже несколько недель, все же в дневное время немного теплеет, поэтому возрастает опасность схода льда с крыш зданий, пишет 24 Канал.

Почему нельзя парковать машину рядом с домами?

Когда температура повышается, то снежные массы начинают активно таять, теряя сцепление с поверхностью крыш. В результате тяжелые глыбы могут упасть вниз, создавая угрозу для припаркованных автомобилей.

Один из таких случаев показал в своем тиктоке львовский блогер Андрей Гаврилов. Глыба упала на капот припаркованной машины и повредила ее. Именно поэтому водителей предостерегают не оставлять транспортные средства под домами, балконами и навесами.

Глыба повредила лобовое стекло авто: смотрите видео

Даже незначительный слой мокрого снега или льда, падающий с высоты нескольких этажей, способен повредить крышу автомобиля, лобовое стекло или капот. Опасность представляют здания старой застройки, кровля которых находится в неудовлетворительном состоянии.

Также падение снега или льда может травмировать людей, поэтому пешеходов призывают быть осторожными и не ходить под крышами домов и обращать внимание на предупредительные ленты и объявления. В период оттепели стоит выбирать безопасные маршруты и держаться подальше от стен зданий.

Соблюдение простых правил безопасности во время потепления помогут избежать травм и дорогостоящего ремонта автомобиля.

Что делать, если замерзли двери в машине?

Чтобы открыть замерзшие двери, нажмите мягко внутрь по периметру, избегая резких движений, или используйте теплый воздух из фена, говорится на Reddit. Не используйте кипяток для размораживания дверей, чтобы избежать повреждения лакокрасочного покрытия, а лучше воспользуйтесь специальными размораживателями или спиртом.

